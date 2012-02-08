Milletvekillerini tehdit eden öğretmen çıktı



T24 - BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’e gönderilen tehdit mektuplarının arkasından 57 yaşındaki öğretmen M.K. çıktı.



ntvmsnbc ve Ajanslar'ın haberine göre; BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, değişik illerde görev yapan savcılar ile Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ’a, 'KATASAMO Gençliği' imzasıyla tehdit ve hakaret mektubu gönderdiği iddia edilen kadın öğretmen 57 yaşındaki M.K. Samsun’da polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da geçen ay BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, AK Parti Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Durmuş Boztuğ ve çeşitli illerde görev yapan bazı cumhuriyet savcılarına, ’Aziz vatanımızın satılmış vatan hainine. Dikkat et seni uyarıyoruz. Bu bir uyarı mektubudur. Seni çok yakından izliyoruz. Bedelini sen düşün’ ifadeleri içeren ve gönderen kısmında ’KATASAMO Gençliği’ imzası bulunan tehdit ve hakaret içerikli mektuplar gönderildi.

Mektubu alan Milletvekili Sırrı Sakık yaptığı açıklamada, "KATASAMO diye bir örgüt kurulmuş ve bizi tehdit ediyor. Vallahi ölümden korkmuyoruz, bir bütün olarak sadece ölüm değil, birçok alanda saldırılar olabilir. Kamuoyunu da buradan uyarıyorum ve Allah adına diyorum ki, ben ve arkadaşlarıma bir şey olursa ilk sorumlu siz olacaksınız. Hiçbir güçten de korkmuyoruz, bunu iyi bilesiniz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu mektup eline ulaşan Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ da polise giderek suç duyurusunda bulundu.





PTT’nin kamera kayıtları incelendi



Yapılan açıklama ve suç duyurusunun ardından olayla ilgili soruşturma başlatılarak, söz konusu mektuplar Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü’nden soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Mektubu inceleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, üzerindeki pulun bulunduğu kısımdaki mühürden mektupların İlkadım ilçesindeki Çiftlik PTT Şubesi’nden gönderildiğini belirledi.



Ekipler PTT’nin geriye dönük güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Öte yandan mektuplar, psikolog ve yazı karakteri inceleme uzmanı grafolog desteği alınarak incelenmeye başlandı. Görüntü kayıtlarını inceleyen polis, mektubun öğretmen M.K. tarafından gönderildiği belirledi. İlkadım İlçesi’nde oturan M.K. dün akşam gözaltına alındı. Yapılan soruşturma kapsamında öğretmenin hiçbir siyasi partiye üye olmadığı ve yasa dışı örgütlerle de bağlantısı olmadığı belirlendi. Evinde yapılan aramada ise konu ile ilgili dokümanlar bulundu.





Örgüt kendisi uydurmuş



M.G. ifadesinde KATASAMO diye bir örgüt olmadığını, açılımının ise ’Kemal Atatürk Samsun Ondokuz Mayıs Gençliği’ olduğunu, ismi kendisinin uydurduğunu belirterek, "Gazete ve televizyonlarda çıkan haberlerden etkilendim. Milli duygularım kabardı. Bu nedenle bu mektupları yazdım. Ancak ellerine ulaşacağına inanmıyordum" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K.’nın, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Kırca’nın amcasının kızı olduğu öne sürüldü.





