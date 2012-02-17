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Yaşam

Milletvekillerini taşıyan araç kaza yaptı

Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında AK Parti Kayseri Milletvekillerinden Yaşar Karayel başından yaralandı.

17 Şubat 2012 19:21

 

T24 - Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasına karışan AK Parti Kayseri Milletvekillerinden Yaşar Karayel başından yaralandı, İsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya kazayı yara almadan atlattı. 
 
Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden Ahmet Karademir'in kullandığı 34 DAF 59 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere, arkadan gelen 34 AZ 8304 plakalı tır da bu otomobile çarptı. 
 
Bu sırada,  Ankara'dan Kayseri'ye gitmek için yola çıkan Milletvekili İsmail Tamer'in kullandığı 38 DR 344 plakalı otomobil de tıra, arkadan gelen Hüseyin Çiftçi idaresindeki 06 VR 543 plakalı akaryakıt tankeri de Tamer'in otomobiline çarptı. 
 
Tamer ile otomobilinde bulunan Milletvekili Ahmet Öksüzkaya kazayı yara almadan atlatırken, Milletvekili Yaşar Karayel başından yaralandı. 
 
Yaralanan Karayel ile sürücülerden Ahmet Karademir, Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 
 
Milletvekili İsmail Tamer, ''Zincirleme trafik kazasına karıştık. Yol kaygandı. Yapacak bir şeyimiz de yoktu. Çok şükür kazayı ucuz atlattık. Milletvekilimiz Ahmet Öksüzkaya ve bende bir şey yok. Milletvekilimiz Yaşar Karayel'in alnında 2-3 santimetrelik kesik oluştu. Hastanede birkaç dikiş atılacak. Otomobilimde büyük oranda hasar oluştu, çok şükür bizde bir şey yok'' dedi. 
 
 
 

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