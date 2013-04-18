Milletvekillerine yeni ayrıcalıklar

Milletvekilerine yeni trafik hakları verildi. Yeni düzenlemeye göre, milletvekillerine tanınan kırmızı pasaport hakkı görev süresi bittikten sonrada kullanılabilecek ayrıca vekillere trafik cezası kesilmemeside kanuni güvence altına alındı.

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Nevzat Pakdil'in vekillerin bütün haklarının tek bir kanunda düzenlenmesi için başlattığı çalışma tamamlandı. Pakdil başkanlığında oluşturulan ve CHP'den Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu, MHP'den Tokat milletvekili Reşat Doğru'nun katıldığı komisyon, milletvekili yasasıyla ilgili taslak metni tamamladı. Komisyon, hazırladığı 20-22 maddeden oluşan metni önümüzdeki günlerde liderlere de sunacak. Liderlerin görüşü alındıktan sonra taslağa son şekli verilerek teklif haline getirilecek.

Vatan gazetesinin haberine göre, halen devlet protokolünde 22. sırada yer alan milletvekilleri, düzenlemeyle kuvvet komutanları ve YÖK başkanının önüne geçecek. Milletvekilleri illerde ise valilerden sonra protokolde yer alacak. İllerde milletvekilleri için protokol düzenlemesi iktidar ve muhalefet partisi ayrımına göre değil alfabetik sıraya göre yapılacak.

Milletvekillerine tanınan kırmızı (diplomatik) pasaport hakkı, vekilliği sona erenlere de verilecek. Böylece, bir kez milletvekilliği yapmış bir kişi, görev süresi bittikten sonra da kırmızı pasaport taşımaya devam edecek. Vekillere trafik cezası kesilmemesi de kanuni güvenceye alındı. Mevcut uygulamada milletvekilleri araçlarına kesilen cezalar için TBMM'den yazı alıp bunu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp cezaları sildirebiliyor. Yeni düzenleme için böyle bir uğraşa gerek kalmayacak. Milletvekilleri kullandıkları bir aracın plakasını Emniyet Müdürlüğü'ne bildirecekler. Bu araç için trafik cezası yazılmayacak. Vefat eden eski milletvekilleri için TBMM dışında illerde düzenlenecek törenleri valilikler organize edecek.