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Politika

MİLLETVEKİLLERİNE HAKARETE GÖZALTI AĞRI (A.A)

02 Eylül 2010 02:20

-MİLLETVEKİLLERİNE HAKARETE GÖZALTI AĞRI (A.A) - 01.09.2010  - Ağrı'da kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na eşlik eden AK Parti Ağrı milletvekillerine hakaret eden kişi, gözaltına alındı. Polis, milletvekillerine hakaret eden vatandaşın gözaltına alınmasına tepki gösteren iki kişiyi de gözaltına aldı.  Iğdır'daki incelemelerinin ardından Ağrı'ya gelen Bakan Davutoğlu, teravih namazının ardından kahvehaneye giderek vatandaşlarla sohbet etti.  Bu sırada Dışişleri Bakanının yanına yaklaşan C.P, Davutoğlu'nun yanındaki milletvekillerine hakaret etti. C.P, güvenliği sağlayan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, CP'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren M.K. ve İ.D'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.  Bakan Davutoğlu, kahvehanede bir süre sohbet ettikten sonra, konaklayacağı polisevine gitti. 

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