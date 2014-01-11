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Dünya

Milletvekillerine 'akıllı telefon' yasağı

Azeri milletvekiller, internete girebilen ve kamerası bulunan telefonlarını Parlamento'ya sokamayacak

11 Ocak 2014 15:50

Azerbaycan’da milletvekilleri dahil tüm çalışanların parlamentoya akıllı telefonlarla girmesi yasaklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Azerbaycan parlamentosunda "akıllı telefon" yasağı uygulaması başlatıldı. Parlamento binasına internet erişimi ve kamera fonksiyonu bulunan cep telefonlarıyla giriş yasaklandı.

Parlamentonun basın sözcülüğü, yaptığı açıklamada, yasak kararının güvenlik nedeniyle alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, yasağın tüm telefonları kapsamadığı, sadece "akıllı telefonlar" için uygulandığı vurgulandı.

Parlamentoya akıllı telefonlarla gelenlerin telefonlarını güvenlik görevlilerine emanet bırakabilecekler. Söz konusu yasak, milletvekilleri ve gazeteciler dahil meclis binasına giren herkesi kapsıyor.

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