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Politika

Milletvekillerinden 49'u ''Mehmet'' TBMM (A.A)

18 Ağustos 2011 13:55

-Milletvekillerinden 49'u ''Mehmet'' TBMM (A.A) - 18.08.2011 - 24. Dönem TBMM'de ''Mehmet'' ismine sahip 49 milletvekili bulunuyor. Derlenen bilgiye göre, milletvekilleri arasında ''Mehmet'' ismi 49 ile açık ara önde. Diyarbakır ve Gaziantep'ten ''Mehmet'' adıyla 3'er milletvekili TBMM'ye girdi. ''Mehmet'' ismini 28 isim ile ''Ali'' takip ediyor.  ''Ali''den sonra 24. Dönem Parlamentosunda 20 ''Ahmet'' ve 19 ''Mustafa'' ismine sahip milletvekili görev yapıyor. ''Mustafa'' ismine sahip Konya'dan 4 milletvekili var.  Daha sonra sırasıyla 10'ar ''Osman'' ve ''Hüseyin'', 7'şer ''Hasan'' ve ''Kemal'', 6'şar ''Bülent'' ve ''İhsan'', 5'er ''İbrahim'', ''İsmail'' ve ''Ömer'' ismi geliyor. Kadın milletvekillerinden ise 6'sı ''Ayşe'' ismine sahip. Bunlar; CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Balıkesir Ayşe Nedret Akova, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu ile AK Parti Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam. -3 Mehmet Erdoğan var- Bu arada, Meclis'te aynı isim ve soy isime sahip milletvekilleri de bulunuyor. Bu milletvekilleri; AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan. Meclis'te en fazla ''Şahin'' soyisimli milletvekili var. 8 milletvekilinin soyismi ''Şahin''. Bunu, 7 ile ''Yılmaz'', 6 ile ''Çelik'' soyisimli vekiller izliyor. Hem seçim çevresi, hem de soyismi aynı olan CHP Aydın Milletvekili Osman Aydın gibi milletvekili de var. ''Aydın'' soy isimli 4 milletvekili daha 24. Dönem Parlamentosunda görev yapıyor.

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