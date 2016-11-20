Milletvekilleri ve Genel Müdür tartıştı; Ziraat Bankası tabelalarından T.C. ibaresi neden kalktı?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Ziraat Bankası şubelerindeki tabelalardan “T.C.” kelimelerinin çıkarılmasına ilişkin CHP’li vekiller ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın yaşadığı tartışmayı yazdı. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda yaşanan tartışmada Hüseyin Aydın, “T.C.” ibaresinin tabelalardan kaldırılmasını “Çok uzun oluyordu” diye savunurken CHP’den “Siz de bankayı kullanmayıp T.C.’yi bıraksaydınız o zaman” şeklinde tepki aldı.

Öztürk’ün bugün (20 Kasım) Sözcü’de “T.C. yazılmadan bu tartışma bitmez” başlığıyla yayımladığı yazısı şöyle:

Kamu bankası olan Ziraat Bankası tabelasından T.C. harflerinin çıkarılması her zaman tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sanırsınız memlekette aynı adı taşıyan iki banka var, birisinde T.C. yazan, diğerinde yazmayan…

TBMM KİT Komisyonu'nda Ziraat Bankası'nın hesapları ele alındığında, T.C. konusu tabii ki gündeme getirildi. Bugüne kadar bakanların cevaplandırması istemiyle 900 civarında soru önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in de, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a, ilk sorusu “Siz hangi Ziraat Bankası'nın genel müdürüsünüz?” oldu. Tabii ki genel müdür de, bazı milletvekilleri de şaşırdı.

T.C.'DEN RAHATSIZLIĞINIZ NEYDİ?

CHP'li Gürer'i böyle bir soru yöneltmeye iten nedenler vardı. Ziraat Bankası'nın tabelalarından “Çözüm süreci” döneminde T.C. silindiği zaman yurttaşlar o tabelalara T.C. çıkartmaları yapıştırmıştı. Gazete ve televizyonlara reklam dağıtımında da yanlı tutumu bilinen Ziraat Bankası'nın yöneticileri TBMM'de hayli eleştiri aldı. Tutanakları okuyalım, bakalım genel müdür T.C.'yi niçin sildirmiş:

– Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Şimdi, sizi Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak mı dinliyoruz, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak mı dinliyoruz? Acaba iki banka mı var? Türkiye'nin yarısında T.C. Ziraat Bankası diye tabelanız asılı, yarısında Ziraat Bankası diye asılı. Şu anda biz hangi bankayı dinliyoruz? T.C. yazısı niye kalktı? T.C.'den ne rahatsızlık vardı? Niçin T.C. ifadesi kaldırıldı? Oradan işe başlayalım.

– Genel Müdür Hüseyin Aydın: Ziraat Bankası'nın hukuki statüsü bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası anonim şirkettir. Sözleşmelerinde, yasada, hepsinde bu yazar. Ziraat Bankası'nın reklam yüzü Ziraat Bankası'dır. Ortada kaldırılmış ne T vardır ne C vardır.

– Arkanıza bakın, Ziraat Bankası yazıyor.

– İsim olarak Ziraat Bankası yazıyoruz ama bütün dosyalarınıza bakın, normal yazışma dilimiz Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'dır.

– Sayın Genel Müdür, arkanızdaki sunumunuzda bakın Ziraat Bankası yazıyor, T.C. Ziraat Bankası yazmıyor.

T.C. OLUNCA UZUN GELİYORMUŞ!

– Tabii, bütün hiçbirinde T.C. yazmıyor.

– Ama burada, dosyada yazıyor.

– T.C. dediğimiz zaman Ziraat Bankası'nın normal, teşhir edilmiş ticaret unvanıdır. Ticaret unvanı ile reklamasyon unvanı farklıdır.

– Peki, bu, son on yılda mı değişti? Ondan önce hepsinin önünde vardı.

– Şu bildiğimiz Ziraat Bankası tabelasını yaptırdığımız zaman çok uzun oluyor. ‘Ziraatbank' diye yazabilsek Türkçe olarak oturmuyor. Halk Bankası Genel Müdürlüğü yaptım, hep ‘Halkbank' yazdım. Kimse ‘Önüne niye Türkiye yazmıyorsunuz?' demedi. Bizim Ziraat Bankası'nın normal, teşhirli ticaret unvanı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'dır. Asla ve kata böyle bir şeyi değiştirmedik. Ziraat Bankası'nın reklam yüzü olarak kullandığında sadece ‘Ziraat' kullandığımız yerler var. Bazılarında ‘Ziraat Bankası' diyoruz, uzun yazılıyor. Kısaltılmış adımız da yok. Biz böyle kısaltarak tabela yaptık. Yoksa bizim T.C.'ye karşı olmamız mümkün değil.

– Bizim oradaki tabelada T.C. Ziraat Bankası diye yeterli ölçüde vardı, aynı boyda tabelada T.C. kalmadı. Yapmayın! Yüzlerce tabela değişti ve milyonlarca lira para harcandı. Şimdi, başka bir şey söyleseniz belki mantıklı gelir. Hani ‘Açılım döneminde böyle açıldık' filan deseniz aklım alır.

– Benim dönemimde asla ve kata biz böyle bir şey düşünmedik.

O ZAMAN DÜZELTMENİN ZAMANI

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı da konuşmaya katılıyor, genel müdüre, “Siz de bankayı kullanmayıp T.C.'yi bıraksaydınız o zaman” diyor. Genel müdür “Yani, keşke öyle yapsaydık” diyor. Basmacı da, “Yapabilirsiniz hâlâ, bir karara bakar” açıklamasını getiriyor. Genel müdür tabeladan T.C. kaldırmakla bir kasıtlarının olmadığını öne sürüyor.

MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya da söze giriyor. Bankaların güven müesseseleri olduğunu belirtiyor, “T.C.'nin Ziraat Bankası'na ve T.C.'yi taşıyan kurumlara ticari anlamda da bir eksiltme değil, çok ciddi katkıları vardır” diye ekliyor.

T.C. Ziraat Bankası'nın bazı şubelerinde tabelada T.C. yazarken bazılarında yazmaması, bu tartışmayı her zaman gündeme getirecektir. Tabelaya T.C.'nin uzun geldiğini söylemeyin, bu çok komik oluyor.