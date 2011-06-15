-MİLLETVEKİLLERİ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAK TBMM (A.A) - 15.06.2011 - Yeni seçilen milletvekilleri, TBMM'ye mazbatalarını teslim ettikten sonra, en geç 2 ay içinde mal bildiriminde bulunacak. Milletvekillerinin, Anayasa ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereği, mal bildirimde bulunmaları gerekecek. Mal bildirimi, seçimi takip eden 2 ay içinde yapılabilecek. Bakanlar ise mal bildirimini, atanmalarını izleyen 1 ay içinde yapacak. Milletvekilleri ayrıca mal varlığında önemli bir değişiklik olması halinde 1 ay içinde ve her 5 yılda bir mal bildirimlerini yenileyecek. Özel zarf içinde ve özel bir kasada muhafaza edilecek bu bildirimler, TBMM adına Personel ve Özlük İşlerince korunacak, kanunun öngördüğü hal ve kişiler dışında kimse tarafından açılmayacak. Yeni milletvekilleri ayrıca, ölüm yardımı bildiriminde de bulunacak. Milletvekili, TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun gereğince, ölüm halinde yapılacak 12 aylık tutarındaki ''Ölüm Yardımı''nın kimlere ödeneceğini belirtecek.