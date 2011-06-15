T24 LogoT24 Logo
Politika

MİLLETVEKİLLERİ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAK TBMM (A.A)

15 Haziran 2011 15:01

-MİLLETVEKİLLERİ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAK TBMM (A.A) - 15.06.2011 - Yeni seçilen milletvekilleri, TBMM'ye mazbatalarını teslim ettikten sonra, en geç 2 ay içinde mal bildiriminde bulunacak. Milletvekillerinin, Anayasa ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereği, mal bildirimde bulunmaları gerekecek. Mal bildirimi, seçimi takip eden 2 ay içinde yapılabilecek. Bakanlar ise mal bildirimini, atanmalarını izleyen 1 ay içinde yapacak. Milletvekilleri ayrıca mal varlığında önemli bir değişiklik olması halinde 1 ay içinde ve her 5 yılda bir mal bildirimlerini yenileyecek. Özel zarf içinde ve özel bir kasada muhafaza edilecek bu bildirimler, TBMM adına Personel ve Özlük İşlerince korunacak, kanunun öngördüğü hal ve kişiler dışında kimse tarafından açılmayacak. Yeni milletvekilleri ayrıca, ölüm yardımı bildiriminde de bulunacak. Milletvekili, TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun gereğince, ölüm halinde yapılacak 12 aylık tutarındaki ''Ölüm Yardımı''nın kimlere ödeneceğini belirtecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24