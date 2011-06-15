-MİLLETVEKİLLERİ KAYIT YAPTIRMAYA BAŞLADI TBMM (A.A) - 15.06.2011 - 12 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilenler, kayıt yaptırmaya başladı. 24. Dönem parlamentosunda görev yapacak 550 milletvekilinden TBMM'ye ilk gelen AK Parti Çankırı milletvekilleri İdris Şahin ve Hüseyin Filiz oldu. Şahin ve Filiz, kayıt yaptıran ilk milletvekilleri olması nedeniyle gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kayıt için oluşturulan masalarda yeni milletvekillerine ilk olarak çikolata ikram edildi, karanfil verildi. Milletvekilleri daha sonra birer fotokopisinin çekilmesi için nüfus cüzdanlarını verdi. Genel Kurul'da yoklama ve oylama işlemleri için parmak izi tanımlaması yapılan Şahin ve Filiz, bu sırada kameraman ve foto muhabirlerine görüntü verdi. Şahin ve Filiz, daha sonra maaşlarını almak için banka hesabı açtırdı, araç kartı başvurusunda bulundu. İki yeni milletvekili, 60'ar lira vererek, altın kaplama milletvekili rozeti aldı. Şahin'e rozetini AK Parti Çankırı İl Başkanı Salim Çivitçioğlu, Filiz'e ise TBMM personeli taktı. Çankırı'nın iki milletvekilliğini de kazanan AK Parti'nin yeni milletvekilleri Şahin ve Filiz, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Heyecanını dile getiren Filiz, zorlu bir yarıştan sonra Meclise gelmenin güzel bir duygu olduğunu ifade etti. İki dönem Çankırı Barosu Başkanlığı ve iki dönem il başkanlığı görevinde bulunan Şahin de milletin, Mecliste toplumsal uzlaşma aranması gerektiği işaretini verdiğini, TBMM'nin atacağı en önemli adımlardan birinin sivil ve katılımcı bir anayasa olduğunu gösterdiğini kaydetti. Şahin, ''Meclise giren tüm milletvekillerine bu sorumluluğu yükledi'' dedi. Şahin, Cudi'de açan çiçek ile Ilgaz ve Işık dağlarında açan çiçeğin, bir harmoni şeklinde bütünleşip, ülkeye güzel kokuları birlikte sunacağını ifade etti. -TELEFON DİNLEMELERİ- Milletvekilleri odalarında dinlemelere önlem için arama yapılacağına ilişkin haberlerin sorulması üzerine, Şahin, böyle bir uygulamanın odasında yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Şahin, milletten utanacakları, gizleyecekleri bir şeyleri olmayacağını belirtti. Şahin, yasal olmayan dinlemelerin olduğuna inanmadığını dile getirerek, ''Mahkeme kararıyla yapılacak dinlemelere de hukuk devletinde yaşayan her birey gibi bizlerin de rıza göstermesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Filiz ise ''Bizim açımızdan mahsuru olmasa bile bize gelen vatandaşlarımız, özel konularını aktarırken sıkıntı çekecekse, milletimizle kucaklaşamayacaksak, böyle bir şey mahsurludur. Dinlenme korkumuz yok'' dedi. -BAKLAVA İKRAMI- Şahin, Ankara'da pastacılıkta en iddialı Çankırılıların olduğunu ifade ederek, bir pastacının kendileriyle ilettiği çikolata ve baklavayı, gazetecilere, görevlilere ikram etti. İki milletvekili daha sonra Meclis albümü için fotoğraf çektirdi. Yeni seçilen milletvekilleri, Haziran ayı maaşı alacak. Geçen dönemde de milletvekili olanlar, Haziran maaşını seçim öncesinde peşin aldığı için onlara ödeme yapılmayacak. Tüm milletvekilleri, Temmuz ayından itibaren maaşlarını 3'er aylık almaya devam edecek.