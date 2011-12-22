-Milletvekilleri, Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu TBMM (A.A) - 21.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda 14 gün aralıksız süren 2012 yılı bütçe görüşmeleri, tasarının yasalaşmasıyla sona erdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Hükümet adına eleştirileri yanıtlaması sırasında Genel Kurul Salonuna önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Her iki liderin de alkışlarla karşılanması üzerine Arınç, ''İki kez alkışlama oldu. Ben önce kendi üstüme aldım'' diye espri yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşmeleri baştan sona izlerken, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yurdışı seyahati nedeniyle Genel Kurulda yer almadı. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, tasarıların oylamaları sırasında Başbakan Erdoğan'ın yanına giderek tokalaştı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaplan, Erdoğan'ın yanında oturan Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Beşir Atalay ile de tokalaştı. Hasip Kaplan, kısa görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Sağlıkla ilgiliydi, geçmiş olsun dileğinde bulundum. 'Yardımcılarınız tecrübeli, biraz daha dinlenin, sağlık önemli' dedim'' dedi. Kaplan, bunun üzerine Başbakan Erdoğan'ın, ''Dikkat ediyorum, kendime bakıyorum'' dediğini söyledi. Oylama sırasında bazı milletvekilleri de Başbakan Erdoğan'ın yanına giderek geçmiş olsun dileğinde bulundu. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Bülent Arınç'ın konuşmasında Diyarbakır'daki terör saldırısında yaşamını kaybeden oğlundan bahsetmesi üzerine, gözyaşlarına hakim olamadı. Yanındaki kadın milletvekillerinin Eronat'ın elini tuttuğu görüldü. -Muhalefetle tokalaştı- Başbakan Erdoğan, birleşimin kapatılmasıyla Bülent Arınç ile Bakanlar Kurulu sırasındaki yerinden kalkarak, muhalefet sıralarına gitti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır, BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan, TBMM İdari Amiri, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ile ön sıralarda bulunan bazı muhalefet partisi milletvekilleri ile tokalaştı. -Doğum günü kutlaması- Erdoğan, Genel Kurula girmeden önce kuliste karşılaştığı, ameliyat olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bazı milletvekilleri kuliste, Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe maçını izledi. Genel Kurul çalışmaları başlamadan önce muhalefet kulisinde bir kutlama yapıldı. CHP'li milletvekilleri, bugün 48 yaşına basan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar için pasta kesti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasından sonra bütçe tasarısı, 8 Aralıkta Genel Kurulda görüşülmeye başlandı. Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere, Başbakan Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle katılmadı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise birer konuşma yaptı. Hafta sonları da dahil aralıksız süren görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseldi, Genel Kurulda sert tartışmalar yaşandı. (