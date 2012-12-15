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Milletvekilleri engelli rampalarını park yeri yaptı

AKP'li Gürsoy Erol, Meclis kampusuna kurulan engelli rampalarının milletvekillerinin araç parkı için kullandıklarını söyledi

15 Aralık 2012 14:29

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

AKP İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol, TBMM Başkanlığı’nın engelli milletvekilleri, ziyaretçiler için kampüse yerleştirdiği rampaların milletvekillerinin araç parkı haline dönüştüğünü söyledi. Erol, “Milletvekilleri araçlarını rampaların üzerine park ediyor” dedi.

\Erol, TBMM Genel Kurulu’nda rampa işgalini gündeme taşıdı. 

Başkanlığın, kampus genelinde bedensel engellilerin hayatını kolaylaştıran düzenlemeleri yaptığını anlattı. Milletvekillerinin rampaların üzerine park ettiklerine dikkat çekti.

Erol, T24’e, “Bir engelli olarak kampus içinde bir yere gitmek mümkün değil. TBMM’de ana binadan çıkıp karşı bloklara geçemezsiniz. Çünkü milletvekili araçları rampaların üzerinde” dedi. 

Bu nedenle,  kendisinin de sorun yaşadığını ve bloklara çok zor ulaştığını anlatan Gürsol Erol, soruna çözüm için TBMM Başkanlığı’nın devrede olduğuna dikkat çekti.

 

Levhalar konulacak

 

Erol’un verdiği bilgiye göre, rampaların üzerine park edilmemesi ve park yeri kullanılmaması için levhalar hazırlanıyor. Uyarıcı levhaların önünüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.

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