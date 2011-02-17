-MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ NÜFUSA GÖRE ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Anayasa Mahkemesi, nüfusu iki milletvekili çıkarmak için yeterli olmayan illere iki milletvekili çıkarma hakkı tanıyan Kanun hükmünü iptal etti. CHP, 5922 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesiyle 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümlenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemeyi iptal etti. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümle, ''Şu kadar ki nüfusu iki milletvekili çıkarmaya yetmeyen iller, artık nüfus sıralamasında da milletvekili sayısını ikiye çıkaramazsa, önce iki milletvekili çıkaramayan illere ikinci milletvekili verilir'' hükmünü içeriyordu. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderildiği bildirildi.