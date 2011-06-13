-MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ AMERİKAN BASININDA NEW YORK (A.A) - 13.06.2011 - Amerika'nın önemli gazeteleri, Türkiye'deki milletvekili genel seçiminden AK Parti'nin büyük zaferle çıktığını yazdı. New York Times (NYT) gazetesi, internette yayımladığı haberini ''Başbakan Erdoğan'ın partisi, seçimleri 3. kez kazandı'' başlığıyla duyurdu. Haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık bir zafer kazandığı ancak seçim sonucunun, başkanlık sistemine geçiş ve yeni bir anayasanın hazırlanması gibi TBMM'de AK Parti'nin büyük değişikler yapmasını sağlayacak çoğunluğu kendisine vermediği, bu kapsamda AK Parti'nin muhalefetle uzlaşma sağlaması gerektiği vurgulandı. Haberde Başbakan Erdoğan'ın seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı konuşmada, halkın kendilerine yeni anayasanın hazırlanmasında uzlaşma ve diyalog çağrısında bulunduğunu söylediği belirtilirken, Türkiye'nin ''bölgenin Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek demokrasi olduğu ve Başbakan Erdoğan'ın yönetiminde, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğu'' ifade edildi. Erdoğan'ın destekleyenlerin, onu Türkiye'nin Ortadoğu'daki profilini yükseltmede, ülkenin bölgede giderek kendine güvenen bölgesel oyuncu haline dönmesini sağlamada büyük rol oynadığını söyledikleri, AK Parti yönetiminde Türkiye'nin bazen inişli çıkışlı da olsa AB yolunda ilerlediği, ayrıca ülke ekonomisinin yüzde 8,9 oranında büyüdüğü kaydedildi. Wall Street Journal (WSJ) da haberinde, AK Parti'nin büyük zafer kazandığı ancak Anayasa'yı tek başına değiştirecek çoğunluğa ulaşamadığı belirtildi. Haberde gayrıresmi seçim sonuçlarının Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'deki siyasi alanda rakipsiz konumda olduğunu teyit ettiğini, bu kapsamda siyasi analistlere göre Erdoğan'ın anayasayı yeniden yazma amacı yönünde ivme yarattığı yorumunu yaptıkları kaydedildi. Haberde analistlerin, 2002'de yüzde 34, 2007'de yüzde 47 ile seçimleri kazanan AK Parti'nin bu seçimlerde yüzde 50 kazanmasının büyük zafer olduğunu söyledikleri de belirtildi. WSJ haberinde, Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, yeni anayasayı hazırlamada muhalefet partileri, akademik çevreler ve medya ile görüşeceğini vurguladığına da dikkati çekildi. Haberde, MHP'nin TBMM'ye yeniden dönüş yapacağı da belirtilerek ''MHP yüzde 10'luk barajı aşamasaydı, bu oylar AK Parti ile CHP arasında paylaşılacak, AK Parti de rahatlıkla 330 sandalyenin üzerinde sandalye kazanacaktı'' görüşüne yer verildi. -HOLLANDA BASINI- Türkiye'deki milletvekili seçimi, Hollanda medyasında geniş yer aldı. Ülkenin önde gelen gazete ve televizyonları, Başbakan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin beklendiği gibi seçimden başarıyla çıktığına vurgu yaptı. Hollanda medyası, AK Parti'nin tek başına yeni anayasa yapacak çoğunluğa ulaşamadığını kaydetti. ''AK Parti, Türkiye'deki seçimlerin galibi'' başlığıyla haberi veren Hollanda yayın kurumu NOS, iktidar partisinin beklendiği gibi seçimleri büyük farkla kazandığını duyurdu. AK Parti'nin bir önceki seçimlere oranla oy oranını artırarak yüzde 50'ye yükselttiğine vurgu yapan NOS, buna rağmen seçim sisteminden dolayı milletvekili sayısının azaldığına dikkati çekti. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Telegraaf ise sonuçları ''AKP Türkiye'deki seçimlerin kazananı'' başlığıyla verdi. Gazete, 2002'den bu yana iktidarda olan AK Parti'nin büyük kısmı sayılan oyların sonucuna göre yüzde 50,7 oranında oy alarak, seçimden galip ayrıldığını yazdı. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana en iyi sonucu elde ettiğini yazan Volkskrant gazetesi, iktidar partisinin yüzde 50 civarında oy almasına karşın tek başına yeni bir anayasa yapacak çoğunluğa ulaşamadığını dile getirdi.