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MİLLETVEKİLİ POLİS MEMURLARINI DARBETTİ ŞANLIURFA (A.A)

12 Haziran 2011 17:04

-MİLLETVEKİLİ POLİS MEMURLARINI DARBETTİ ŞANLIURFA (A.A) - 12.06.2011 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bağımsız milletvekili İbrahim Binici'nin seçim görevlisi 2 polis memurunu darbettiği bildirildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24. dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi ve sandıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde kolluk kuvvetleri görevlendirildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: ''Bugün saat 08.30 sıralarında ilimiz Suruç ilçesi Boztepe köyü 1140 numaralı sandıkta görevli, üzerlerinde polis yeleği bulunan polis memurları Hasan Ata ve Hüseyin Umdu, sandık başkanına herhangi bir sorun olup olmadığına dair tutanak imzalattırdıkları esnada 23. dönem milletvekili ve 24. dönem Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı İbrahim Binici bahse konu sandık bölgesine gelerek, görevli polis memurlarına sinkaflı kelimeler kullanarak ve her iki memuru darbederek olay yerinden ayrılmıştır.'' Açıklamada, olayla ilgili olarak İlçe Seçim Kuruluna bilgi verildiği ve adli tahkikata başlandığı bildirildi. Milletvekili İbrahim Binici'nin oğlu Cihan Binici, babasının şu anda çok yoğun olduğunu ve telefonla konuşamayacağını ifade etti. Olay sırasında kendisinin de okulda bulunduğunu belirten Binici, ''Hiçbir şekilde darp mevzubahis değildir. Biz çıkarken jandarma geldi, darp olsaydı hakkımızda işlem yaparlardı'' dedi. Binici, ''polisin milletvekiline karşı saygısız tutumundan dolayı'' şikayetçi olacaklarını söyledi.

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