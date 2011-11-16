-Milletvekili Metiner'e suikast iddiası davasında erteleme İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'e suikast yapılması iddiası ve İstanbul'da çok sayıda aracın kundaklanmasına ilişkin 65'i tutuklu 72 sanığın, ''terör örgütü üyesi olmak'' ve ''patlayıcı maddeyle mala zarar vermek'' gibi suçlardan yargılandığı dava, 18 Kasım Cuma gününe ertelendi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Mehmet Metiner'e suikast düzenleyeceği iddia edilen sanıklardan Kutbettin Güllü savunmasını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Güllü, silah hastalığı olduğunu belirterek, ''Bugün cezaevinden çıksam gene silah alırım. Sürekli üzerimde silah yakaladıkları için Sultanbeyli'de polisler beni tanır. Bugüne kadar üzerimde hep silah yakaladılar, ama hiç işlem yapmadılar. En az 20 silah yakalatmışımdır'' dedi. İddianamede, Metiner'in çalıştığı gazetede keşif yaptığının ileri sürüldüğünü kaydeden Güllü, öldüreceği iddia edilen Metiner'i tanımadığını savundu. Güllü, şöyle konuştu: ''Metiner'in çalıştığı gazetenin orada keşif yapmadım. Mehmet Metiner'i öldüreceğim iddia edilen silahı, Sultanbeyli Gölet mevkisinde adını hatırlayamadığım bir kişiden 600 lira karşılığında satın aldım. Sultanbeyli'deki polisleri tanıdığım için takip edildiğimi hissettim. Emniyette verdiğim ifadeler bana ait değildir. Teknoloji kullanılarak ifadelerimle oynanmış, ama imzalar benimdir. Mehmet Metiner ailemle görüşmüş ve 'o çocuğu kurtaracağım' demiş. Cezaevine gelen yakınlarım ise yolları kesilerek, 'o çocuğu neden ziyaret ediyorsunuz? O terörist' denilerek taciz ediliyor.'' Savunma yapan diğer bazı sanıklar da suçlamaları reddettiler. Mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Kasım Cuma gününe erteledi.