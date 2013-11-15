Milletvekili maaşları yılbaşından itibaren 20 bin lirayı geçecek

Milyonlarca işçi kıdem tazminatı haklarını bile kaybetme endişesi yaşarken, milletvekili maaşları Ocak ayında 20 bin lirayı geçecek.

Sayısız kez gündeme gelen kıyak emeklilik yasalarından birçoğunu yasalaştıran, bir kısmında ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün vetosuyla karşılaşınca geri adım atan milletvekilleri halen yaklaşık 13 bin lira maaş alıyorlar. Vekiller ayrıca yakınlarını da kapsayan, sağlık başta olmak üzere birçok alanda ayrıcalıklı haklara sahipler.

Taraf gazetesinden Adnan Keskin'in haberine göre; 2014 yılı bütçesine göre milletvekili maaşları Ocak 2014’ itibariyle 13 bin 700 lirayı geçecek. Ancak, vekil maaşlarını asıl arttıran, milletvekillerinin önemli bir bölümünün normal maaş dışında geçmişteki Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur hizmetleri nedeniyle emekli aylığı da alıyor olmaları.

Emekli aylığı 7 bin

Hem normal maaşı, hem ayrıca emekli maaşı alan milletvekili sayısının yüzlerce olduğu biliniyor. Ve bu vekillere 13 bin liralık normal, maaşları dışında emekli maaşı olarak 6 bin 973 lira ödeniyor.

Böylece her iki maaşı da alan vekilin eline halen ayda 20 bin liraya yakın para geçiyor.

Bu arada, milletvekili emekli aylık tutarları ilk kez 2013 yılı başında Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslenmişti. Bu endeks uygulandığında ise milletvekili emekli aylığı Ocak 2014 itibariyle 6 bin 973 liradan 7 bin 479 liraya çıkacak.

Bu verilere göre de halen hem emekli aylığı, hem de normal maaş alan milletvekillerinin eline geçecek toplam maaş 20 bin 500 lirayı geçecek.