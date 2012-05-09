'Milletvekili kocam öldürüldü, Meclis bir kere bile aramadı'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Batman’da 19 yıl önce faili meçhul cinayetleri araştırırken öldürülen dönemin DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar’ın eşi Cihan Sincar, anma gününde eşini ziyaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldığını söyledi. “Vay sen nasıl oluyor da eşinin mezarını ziyaret ediyorsun demek istiyorlar” diyen Sincar, “Mahkemede de söyledim. 100 yıl sürse de ben bu suçu işlerim” dedi. Komisyon Başkanı AKP’li Naci Bostancı, mezar yeri ziyaretinin yasalara göre suç olmadığını hatırlatınca Cihan Sincar, “Onlar bir şey bulurlar. Ziyaret demezler ama o ziyarettir” yanıtı verdi.

TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini Araştırma Komisyonu, 19 yıl boyunca devletin ve TBMM’nin kapısını çalmadığı, milletvekiliyken cinayete kurban giden Mehmet Sincar’ın eşi Cihan Sincar’ı dinledi.

‘Meclis 19 yıl gecikti’

TBMM’den davet alınca çok heyecanlandığını ve uyuyamadığını anlatan Sincar, sitemlerini de aktardı. Sincar, “Bugünü çok bekledik. Bu kadar uzun sürmemeliydi. Benim eşim, bu komisyonun, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesiydi. Meclis 19 yıl gecikti. TBMM’den kapımızı çalan olmadı" dedi.

19 yıl boyunca ayakta kalmaya çalıştık

Cihan Sincar, eşinin ölümünden sonra milletvekili haklarından yararlandıklarını daha sonra kesildiğini anlattı. İki yıl önce çıkarılan yasaya kadar aile 16 yıl boyunca bu haklardan yararlanamamış. Cihan Sincar, eşinin öldürülmesinden önceki haftayı anlattı. Evi basılan kayınpederinin ‘5dakikka sonra geri getiririz’ diye karakola götürüldüğünü ve 10 gün sonra eve dönüşünü aktaran Cihan Sincar, “Döndüğünde, çok korkmuştu. Karakolda, 'oğluna söyle buralara gelmesin’ demişler. Ben de kayınpederimin ısrarı üzerine eşime bunları söyledim. O da bana, ‘Böyle bir şey olmaz’ yanıtı verdi. Benim eşim, insani görev yapıyordu” diye anlattı.

'Karakola 100 metre var, adım başı asker ve polisin olduğu yer'

Eşinin Batman’da öldürüldüğü yerin bir portresini çizen Cihan Sincar, “Karakola 100 metre var. Adım başı polis ve asker var. 10 el ateş edilmiş. Kafası, vücudu, cebindeki notlar bile kana bulanmış” dedi.

‘Gönül isterdi ki Meclis bu olaya el atsın’

“Onurluyuz. Benim eşim kötü bir şey yapmadı” diyen Sincar, “Gönül isterdi ki Meclis bu olaya el atsın. Çaldığım her resmi kapıdan eli boş döndüm" siteminde bulundu.

“2.5 yaşındaki oğlum, ‘Ana, seni devlet öldürürse ben ne yapacağım” sözlerinin kulaklarından hiç silinmediğini anlatan Cihan Sincar, “Ben çocuklarıma böyle şeyler söylemedim. Ama, 2.5 yaşında böyle söyledi. Çok zorluk çektik ama iyi yetiştiler. Üç çocuğum da iyi yetişti" dedi.

'Devlet adına yaptık diyorlar, Ayıptır?'

“Aydın, Kürt olduğu için mi” diye soran Cihan Sincar, “Tetikçi çok önemli değil. Arkasındaki güçler önemli. Devlet adına yaptık diyorlar. Ayıptır. Devletin tümünü töhmet altında bırakmam. Devlet içindeki devlet diyorlar ya. Avrupa’daki bir parlamenter birliği beni çağırmasın. İstemem. Bu ülke hepimizin" dedi. Cihan Sincar, eşinin kendilerinden habersiz iki belediye işçisinin eşinin Kızıltepe’ye gömdüklerini anlattı.