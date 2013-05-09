Nevşin Mengü'den, milletvekili imtiyazlarına tepki

TBMM’deki 4 siyasi parti tarafından hazırlanan kanun teklifi kapsamında haklarında çeşitli suç iddiaları bulunan, mahkum olan ya da yurt dışında kaçak yaşayan eski vekiller de dahil olmak üzere milletvekillerine vize almaktan, trafikte dokunulmazlığa, sağlık harcamalarında silah ruhsatlarına kadar bir çok konuda geniş imtiyazlar tanınmasına CNN Türk spikeri CHP eski Milletvekili Şahin Mengü'nün kızı Nevşin Mengü'den canlı yayında ilginç bir tepki geldi.



'Ama tabii onlar da haklı, ya ABD Başkanı çağırırsa'



Mengü haberi sunarken adeta yorum yapmaktan kendini alamadı ve ironik ifadelerle milletvekillerini ti'ye aldı. Milletvekillerinin sayısız ayrıcalığa kavuştuğu düzenlemeyle dalga geçen CNN Türk spikeri tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Ama tabii onlar da haklı. Belli mi olur belki eski bir milletvekili mesela Ortadoğu sorununa çözüm bulur acilen Kudüs'e gitmesi gerekir. Ya da eski bir milletvekilini ABD Başkanı çağırır hemen Washington'a uçması gerekir. Vize almak için beklememeleri gerekir, trafiğin onlara her zaman açık olması gerekir."



Dolaylı olarak elde edeceği imtiyazlarla dalga geçti



Nevşin Mengü'nün milletvekillerine dönük ayrıcalıklara gösterdiği tepkinin bir diğer çarpıcı yanı ise CNN Türk spikerinin babasının da eski bir milletvekili olması. CHP'deki ulusalcı kanadın önde gelen isimlerinden Şahin Mengü'nün kızı olan Nevşin Mengü, babasının, hatta kendisinin de dolaylı olarak yararlanacağı imtiyazlara da karşı çıkmış oldu.