Milletvekili kesin aday listesi açıklandı; işte 38 yeni isim

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi. Saadet Partisi Diyarbakır'da 4 yeni ismi aday gösterirken, Balıkesir'den bir bağımsız aday kesin aday listesine girdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, kesin aday listesinde AKP'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 4 yeni ismi daha Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.
Değişen milletvekili adayları şöyle:
AKP:
Adana
Eski aday
Samir Altunkaynak
Yeni aday
Mehmet Akif Dostbil
CHP:
Elazığ
Eski aday
Mesut Başkan
Yeni aday
Kadir Metin Öztürk
HDP:
İstanbul 1. Bölge
Eski aday
Kuvvet İhsan Lordoğlu
Yeni aday
Alican Çağrı Gökçek
İzmir 1. Bölge
Eski aday
Hayri Etyemez
Yeni aday
Kerem Ay
Adana
Eski aday
İbrahim Yakut
Yeni aday
Eser Çapar
Adıyaman
Eski aday
Mehmet Selim Özbek
Yeni aday
İsmet Ardıç
Ağrı
Eski aday
Talha Kaya
Yeni aday
Abdullah Koç
Ardahan
Eski aday
Yaşar Kaya
Yeni aday
Öztürk Polat
Bursa 1. Bölge
Eski aday
Zeki Soyuşen
Yeni aday
Mehmet Zahir Sarıtaş
Çankırı
Eski aday
Hüseyin Yekta Erpolat
Yeni aday
Dilan Çetin
Gaziantep
Eski aday
Umut Baran
Yeni aday
Mizgin Yaman
Kocaeli
Eski aday
Ferhat Demirelli
Yeni aday
Necmettin Doğrul
Kocaeli
Eski aday
Damla Bağcı
Yeni aday
Maşallah Beyret
Malatya
Eski aday
Sinan Öztürk
Yeni aday
Yusuf Bozkuş
Manisa
Eski aday
Lezgin Botan
Yeni aday
Sırrı Sakık
İyi Parti:
Afyonkarahisar
Eski aday
Alper Yağcı
Yeni aday
Merve Balandı
Bilecik
Eski aday
Batuhan Atalay
Yeni aday
Merve Bektaş
Edirne
Eski aday
Mehmet Akalın
Yeni aday
İmren Çakırlar
Eskişehir
Eski aday
Emre Demir
Yeni aday
Erkan Bursalı
Konya
Eski aday
Nazmi Sırıt
Yeni aday
Oğuz Şimşekü
Konya
Eski adayDerya Özgülcü
Yeni adayAbdullah Mahmut Tunçez
Vatan Partisi:
Ankara 1. bölge
Eski aday
Hasan Fırat Kayaönü
Yeni aday
Ali Yüksel
Eskişehir
Eski aday
Ayçan Aybüke
Yeni aday
Yıldırım Nalan Bekman
Şırnak
Eski aday
Büşra Şahin
Yeni aday
Yiğit Alp Yurdakul
MHP:
Ankara 2. bölge
Eski aday
Vedat Köseoğlu
Yeni aday
İlkay Uyar Kaba
Diyarbakır
Eski aday
Rabia Görmez
Yeni aday
Abdulkadir Aytekin
Bağımsız:
Balıkesir
Bağımsız aday
Engin Günaydın
Saadet Partisi
Bingöl
Eski aday
Vural Koşunkartay
Yeni aday
Ahmet Turan Tursun
Bursa 1. Bölge
Eski aday
Cengiz Arslan
Yeni aday
Ersin Göktepe
Bursa 2. Bölge
Eski aday
Ebrar Gülsüm Aygün
Yeni aday
Hamza Aygün
Bursa 2. Bölge
Eski aday
Hamza Aygün
Yeni aday
Ensari Altınışık
Diyarbakır
Yeni aday
Fatih Yokuş
Diyarbakır
Yeni aday
Ayşe Dağ
Diyarbakır
Yeni aday
Yunus Yıldırım
Diyarbakır
Yeni aday
Zeki Dilek
Karabük
Eski aday
Mehmet Yüce
Yeni aday
Hüsnü Latif Alper
Kocaeli
Eski aday
Fatma Betül Uludağ
Yeni aday
Sevil Ertatar
Şanlıurfa
Eski aday
Hüseyin Mete
Yeni aday
Rıdvan Söylemez
HÜDA PAR:
Hakkari
Eski aday
Cemal Demirayak
Yeni aday
Yalçın Tay