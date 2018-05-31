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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı; işte 38 yeni isim

Saadet Partisi, 4 yeni ismi Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterdi

31 Mayıs 2018 11:13

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi. Saadet Partisi Diyarbakır'da 4 yeni ismi aday gösterirken, Balıkesir'den bir bağımsız aday kesin aday listesine girdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, kesin aday listesinde AKP'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 4 yeni ismi daha Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

Değişen milletvekili adayları şöyle: 

AKP:

Adana
Eski aday
Samir Altunkaynak

Yeni aday
Mehmet Akif Dostbil

CHP: 

Elazığ
Eski aday
Mesut Başkan

Yeni aday
Kadir Metin Öztürk

HDP: 

İstanbul 1. Bölge
Eski aday
Kuvvet İhsan Lordoğlu

Yeni aday
Alican Çağrı Gökçek

İzmir 1. Bölge
Eski aday
Hayri Etyemez

Yeni aday
Kerem Ay

Adana
Eski aday
İbrahim Yakut

Yeni aday
Eser Çapar

Adıyaman
Eski aday
Mehmet Selim Özbek

Yeni aday
İsmet Ardıç

Ağrı
Eski aday
Talha Kaya

Yeni aday
Abdullah Koç

Ardahan
Eski aday
Yaşar Kaya

Yeni aday
Öztürk Polat

Bursa 1. Bölge
Eski aday
Zeki Soyuşen

Yeni aday
Mehmet Zahir Sarıtaş

Çankırı
Eski aday
Hüseyin Yekta Erpolat

Yeni aday
Dilan Çetin

Gaziantep
Eski aday
Umut Baran

Yeni aday
Mizgin Yaman

Kocaeli
Eski aday
Ferhat Demirelli

Yeni aday
Necmettin Doğrul

Kocaeli
Eski aday
Damla Bağcı

Yeni aday
Maşallah Beyret

Malatya
Eski aday
Sinan Öztürk

Yeni aday
Yusuf Bozkuş

Manisa
Eski aday
Lezgin Botan

Yeni aday
Sırrı Sakık

İyi Parti: 

Afyonkarahisar
Eski aday
Alper Yağcı

Yeni aday
Merve Balandı

Bilecik
Eski aday
Batuhan Atalay

Yeni aday
Merve Bektaş

Edirne
Eski aday
Mehmet Akalın

Yeni aday
İmren Çakırlar

Eskişehir
Eski aday
Emre Demir

Yeni aday
Erkan Bursalı

Konya
Eski aday
Nazmi Sırıt

Yeni aday
Oğuz Şimşekü

Konya
Eski adayDerya Özgülcü

Yeni adayAbdullah Mahmut Tunçez

Vatan Partisi: 

Ankara 1. bölge
Eski aday
Hasan Fırat Kayaönü

Yeni aday
Ali Yüksel

Eskişehir
Eski aday
Ayçan Aybüke

Yeni aday
Yıldırım Nalan Bekman

Şırnak
Eski aday
Büşra Şahin

Yeni aday
Yiğit Alp Yurdakul

MHP: 

Ankara 2. bölge
Eski aday
Vedat Köseoğlu

Yeni aday
İlkay Uyar Kaba

Diyarbakır
Eski aday
Rabia Görmez

Yeni aday
Abdulkadir Aytekin

Bağımsız: 

Balıkesir
Bağımsız aday

Engin Günaydın

Saadet Partisi

Bingöl
Eski aday
Vural Koşunkartay

Yeni aday
Ahmet Turan Tursun

Bursa 1. Bölge
Eski aday
Cengiz Arslan

Yeni aday
Ersin Göktepe

Bursa 2. Bölge
Eski aday
Ebrar Gülsüm Aygün

Yeni aday
Hamza Aygün

Bursa 2. Bölge
Eski aday
Hamza Aygün

Yeni aday
Ensari Altınışık

Diyarbakır
Yeni aday
Fatih Yokuş

Diyarbakır
Yeni aday
Ayşe Dağ

Diyarbakır
Yeni aday
Yunus Yıldırım

Diyarbakır
Yeni aday
Zeki Dilek

Karabük
Eski aday 
Mehmet Yüce

Yeni aday
Hüsnü Latif Alper

Kocaeli
Eski aday
Fatma Betül Uludağ

Yeni aday
Sevil Ertatar

Şanlıurfa
Eski aday
Hüseyin Mete

Yeni aday
Rıdvan Söylemez

HÜDA PAR:

Hakkari
Eski aday
Cemal Demirayak

Yeni aday
Yalçın Tay

 

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