Milletvekili kesin aday listesi açıklandı; işte 38 yeni isim

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi. Saadet Partisi Diyarbakır'da 4 yeni ismi aday gösterirken, Balıkesir'den bir bağımsız aday kesin aday listesine girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kesin aday listesinde AKP'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 4 yeni ismi daha Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

Değişen milletvekili adayları şöyle:

AKP:

Adana

Eski aday

Samir Altunkaynak



Yeni aday

Mehmet Akif Dostbil

CHP:

Elazığ

Eski aday

Mesut Başkan



Yeni aday

Kadir Metin Öztürk

HDP:

İstanbul 1. Bölge

Eski aday

Kuvvet İhsan Lordoğlu



Yeni aday

Alican Çağrı Gökçek

İzmir 1. Bölge

Eski aday

Hayri Etyemez



Yeni aday

Kerem Ay

Adana

Eski aday

İbrahim Yakut



Yeni aday

Eser Çapar

Adıyaman

Eski aday

Mehmet Selim Özbek



Yeni aday

İsmet Ardıç

Ağrı

Eski aday

Talha Kaya



Yeni aday

Abdullah Koç

Ardahan

Eski aday

Yaşar Kaya



Yeni aday

Öztürk Polat

Bursa 1. Bölge

Eski aday

Zeki Soyuşen



Yeni aday

Mehmet Zahir Sarıtaş

Çankırı

Eski aday

Hüseyin Yekta Erpolat



Yeni aday

Dilan Çetin

Gaziantep

Eski aday

Umut Baran



Yeni aday

Mizgin Yaman

Kocaeli

Eski aday

Ferhat Demirelli



Yeni aday

Necmettin Doğrul

Kocaeli

Eski aday

Damla Bağcı



Yeni aday

Maşallah Beyret

Malatya

Eski aday

Sinan Öztürk



Yeni aday

Yusuf Bozkuş

Manisa

Eski aday

Lezgin Botan



Yeni aday

Sırrı Sakık

İyi Parti:

Afyonkarahisar

Eski aday

Alper Yağcı



Yeni aday

Merve Balandı

Bilecik

Eski aday

Batuhan Atalay



Yeni aday

Merve Bektaş

Edirne

Eski aday

Mehmet Akalın



Yeni aday

İmren Çakırlar

Eskişehir

Eski aday

Emre Demir



Yeni aday

Erkan Bursalı

Konya

Eski aday

Nazmi Sırıt



Yeni aday

Oğuz Şimşekü

Konya

Eski adayDerya Özgülcü



Yeni adayAbdullah Mahmut Tunçez

Vatan Partisi:

Ankara 1. bölge

Eski aday

Hasan Fırat Kayaönü



Yeni aday

Ali Yüksel

Eskişehir

Eski aday

Ayçan Aybüke



Yeni aday

Yıldırım Nalan Bekman

Şırnak

Eski aday

Büşra Şahin



Yeni aday

Yiğit Alp Yurdakul

MHP:

Ankara 2. bölge

Eski aday

Vedat Köseoğlu

Yeni aday

İlkay Uyar Kaba

Diyarbakır

Eski aday

Rabia Görmez



Yeni aday

Abdulkadir Aytekin

Bağımsız:

Balıkesir

Bağımsız aday



Engin Günaydın

Saadet Partisi

Bingöl

Eski aday

Vural Koşunkartay



Yeni aday

Ahmet Turan Tursun

Bursa 1. Bölge

Eski aday

Cengiz Arslan



Yeni aday

Ersin Göktepe

Bursa 2. Bölge

Eski aday

Ebrar Gülsüm Aygün



Yeni aday

Hamza Aygün

Bursa 2. Bölge

Eski aday

Hamza Aygün



Yeni aday

Ensari Altınışık

Diyarbakır

Yeni aday

Fatih Yokuş

Diyarbakır

Yeni aday

Ayşe Dağ

Diyarbakır

Yeni aday

Yunus Yıldırım

Diyarbakır

Yeni aday

Zeki Dilek

Karabük

Eski aday

Mehmet Yüce



Yeni aday

Hüsnü Latif Alper

Kocaeli

Eski aday

Fatma Betül Uludağ



Yeni aday

Sevil Ertatar

Şanlıurfa

Eski aday

Hüseyin Mete



Yeni aday

Rıdvan Söylemez

HÜDA PAR:

Hakkari

Eski aday

Cemal Demirayak



Yeni aday

Yalçın Tay