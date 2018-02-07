Milletvekili Ilıcalı, yolcu otobüsü ile Ovit Tüneli'nden geçti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Rize ile Erzurum arasında yapılan Ovit Tüneli\'nde incelemelerde bulundu, yolcularla birlikte tünelden geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı yapan Milletvekili Mustafa Ilıcalı, trafik güvenliğinin geliştirilmesi hususunda birçok çalışma yürüttü. Türkiye\'de, \'Ulaştırma Mühendisliği\' bölümünün ilk defa Bahçeşehir Üniversitesi\'nde açılmasını sağlayan Ilıcalı, 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı\'nda yapılan 14.3 kilometre ile Türkiye\'nin en uzun, dünyanın ise 3\'üncü uzun çift tüplü karayolu tünelinde incelemelerde bulundu. Ulaştırma uzmanı olan Ilıcalı, yöre halkının ve yolcuların duygularını öğrendi. Yolcu otobüsüne binerek vatandaşlarla birlikte tünelden geçen milletvekili Ilıcalı, \"Tünelin giriş kotu 2054, çıkış kotu ise 2260 metre. Ovit Tüneli sayesinde Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısalacak ve 12 ay boyunca ulaşım kesintisiz sağlanacak. Kış şartları nedeniyle ulaşımın aksadığı Ovit Dağı geçidinde yapılan tüneller sayesinde Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri birbirine bağlanacak. Yolculukta eşlik ettiğim ya da yöre halkı ile konuştuğumda herkes 137 yıllık bir hayalin gerçekleştiğini söylüyor\" diye konuştu

Ovit Tüneli\'nin 1.5 trilyon liralık bir yatırım olduğunu Karadeniz\'i Doğu\'ya ve Güneydoğu\'ya bağladığını sözlerine ekleyen Ilıcalı, \"Şu an tek tüp hizmet veren Ovit Tüneli\'nin diğer tüpü de bu yılın sonunda Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılacak. Bu tünel sayesinde ulaşım aksamadan yapılıyor. Tünel olmasa Mayıs ayına kadar bu yol kapalı kalırdı. Bugüne kadar birçok kışa mezar olan ve ocak söndüren Ovit artık kara haberlerin yayıldığı yer olmayacak. İnsanların birleştiren yer olarak anılacak. Herkesin mutlu olduğunu görmek bölgenin milletvekili olarak beni çok sevindirdi\" dedi.



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