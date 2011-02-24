Milletvekili genel seçimi 12 Haziran'da yapılacak

T24-

Önerge, tüm partilere mensup üyelerin oylarıyla ve oybirliğiyle geçti. Komisyonun iki saatlik toplantısında daha çok siyasi tartışmalar yapıldı.Milletvekili genel seçimlerinin 12 Haziran'da yapılması için Meclis kararı alınmasına dair önergenin TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, yapılan anayasa değişikliği gereği zaten seçimlerin yapılmasının vaktinin geldiğini söyledi.Sürenin 4 yıla indirildiğini, 5 yılda seçim yapılmasının zaten söz konusu olmadığını belirten Mengü, "Ne yaparsanız yapın zaten en son süre 17 Temmuz'dur. 20 gün öne alıyoruz. Bu kadar vaveylaya gerek yok " dedi.Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, bu sözlere itiraz etti. Bazı öğretim görevlilerinin de sürenin 5 yıl olduğuna dair görüşlerinin bulunduğunu belirten Kuzu, "Bir ben miyim geri zekalı?" dedi.Kuzu ile Mengü arasında bu nedenle tartışma yaşandı.Mengü'nün "Seçim kararı alıyoruz diye mi sinirleniyorsun" sözlerine Kuzu, "Ben rahatım, sen kendini düşün" yanıtını verdi.Tartışmadan sonra konuşmasını sürdüren Mengü, seçimin 12 Haziran'da yapılmasına itirazlarının olmadığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.AK Parti Giresun Milletvekili Hasan Sönmez, komisyonda dile getirilenlerin daha çok siyasi içerikli olduğuna işaret ederek, "Millete söylenecek sözler sayılıp dökülüyor. 12 Haziran'da milletin kararı tecelli edecektir" dedi.AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ise MHP'nin önergesinin gerekçesinin seçim beyannamesi gibi olduğunu öne sürdü. AK Parti hükümetleri döneminde ekonomide önemli başarılar sağlandığını ifade ederek, rakamsal değerlendirmeler yapan Üstün, "Bunları meydanlarda çatır çatır anlatacağız" diye konuştu.MHP Konya Milletvekili Faruk Bal'ın tartışmaya katılarak, siyasi değerlendirmeler yapması üzerine Bakan Yazıcı, "Önerge görüşüyoruz" diyerek araya girdi.BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, mevcut parlamentonun 5 yıllığına seçildiğini, ancak süresini 4 yıla indirerek "tarih yazdığını" ifade etti.Parti olarak hazırlıklarını 12 Haziran'a göre yaptıklarını belirten Kaplan, seçim barajının düşürülmemesini ve partilerine Hazine yardımı yapılmamasını eleştirerek, "haklarının yendiğini" iddia etti.Önerge, konuşmaların ardından oybirliğiyle kabul edildi. Önergenin, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.