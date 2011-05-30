-MİLLETVEKİLİ ADAYININ GÖZALTINA ALINMASI YALOVA (A.A) - 30.05.2011 - Demokrat Parti(DP) Yalova İl Başkanı Fahri Özkaya, partisinin birinci sıra milletvekili adayı Z.D'nin, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili, ''Parti olarak gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi. Özkaya, eski Tavşanlı Belediye Başkanı olan Z.D'nin, Muğla ve İtalya polisinin işbirliğiyle 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon çerçevesinde gözaltına alındığını gazetecilerden öğrendiğini belirtti. Olayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ifade eden Özkaya, şunları söyledi: ''Konuyla ilgili net bilgiye sahip olmadığım için bir yorum yapamıyorum. Milletvekili adayımız seçim çalışmalarında bulunmak için 3-4 günlüğüne Tavşanlı'ya gideceğini söyleyerek ilimizden ayrılmıştı. Bu dönemde biz de ikinci sıra adayı Yüksel Durak ile Çınarcık ve Armutlu'da çalışma yapmıştık. Kendisiyle irtibat kuramadık. Parti olarak gelişmeleri takip ediyoruz.''