'Milletin karşısına hangi yüzle gidecekler'

T24 - Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı değerlendirdi. Erdoğan muhalefete seslenerek "Anayasa Mahkemesi'nin de verdiği bu karardan sonra milletimizin karşısına hangi yüzle gidecekler diye merak ediyorum." diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa değişiklik paketi hakkındaki kararına ilişkin, ''Teknik açıdan istediğimiz neticeleri vermiş olmamasına rağmen, referandumda amaçladığımız hedefi toparlayan, kapsayan bir pakettir ve inanıyorum ki bir darbe anayasasının 'ancak bu kadar düzeltilebilir' denileceği bir neticeyle halkımızın inşallah huzuruna gideceğiz'' dedi.



Erdoğan, Srebrenica katliamının 15. yılı nedeniyle düzenlenecek anma törenlerine katılmak ve yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Bosna-Hersek'e hareketinden önce konuştu.



Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:



"Halkımızdan da bu noktada beklediğimiz olumlu yaklaşımı alacağız. Çünkü bu sivilleşme sürecinin güç kazandığı bir dönem olacaktır. Bu güç kazanmaya halkımız evet demek suretiyle bir imkan hazırlayacaktır. Bu aydan itibaren de şehir şehir gerek şahsım gerek bütün arkadaşlarımla birlikte ülkemizi dolaşacağız, gidilmedik yer inşallah bırakmayacağız. Bizim için en anlamlı olan milletimize gitmekten kaçınanların Anayasa Mahkemesi'ne gitmek suretiyle oradan bu işi döndürme gayreti içinde olanlar Anayasa Mahkemesi'nin de verdiği bu karardan sonra milletimizin karşısına hangi yüzle gidecekler diye merak ediyorum. Beklerdik ki direk halkımıza gidelim, halkımız bu kararı versin. Ama onlar halkımızı tercih etmediler Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne ana muhalefet mahkemesi olarak bakmıştır. Bugüne kadar oradan aldığı kararlar bunu göstermiştir. Bu defa beklediği gibi olmadı zannediyorum. Şimdi milletin karşısına nasıl gideceğini görüyoruz. Kendi kendini inkar ettiği şeyler olacak. Nasıl bunlar karşısında bu atılan adımı lekeleyecek bunu merak ediyorum. İnanıyorum ki halkımız en güzel cevabı 12 Eylül'de 30 yıl aradan sonra verecektir. Diyecektir ki; Karar da milletindir söz de milletindir. Biz demokratik bir anayasa istedik. "



Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak ''ANA'', saat 20.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de Bosna-Hersek'e gitti.





