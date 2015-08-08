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'Milletin Erdoğan nefretinden kurtulması lazım, ben servetimden iki sıfır sildim, Geziciler iki sıfır eklediler'

Kaya Çilingiroğlu: Kesinlikle erken seçim olması lazım

08 Ağustos 2015 15:30

Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi duruma ilişkin "Tayyip Erdoğan nefretinden dolayı şu an bir kaos yaşıyoruz. Milletin onun yaptığı doğru işlerin farkına varması, Erdoğan nefretinden kurtulması lazım" dedi. Erken seçimin gerekli olduğunu savunan Çilingiroğlu, "bana bazen 'yandaş' diyorlar. Ben iki sıfır sildim servetimden ama Sayın Erdoğan'ın karşısında olduğunu söyleyenler, Geziciler, servetlerine iki-üç sıfır koydular" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'a söyleşi veren Çilingiroğlu'nun açıklamalarının ilgili bölümü şöyle: 

Halkın seçtiği bir tane cumhurbaşkanı var, o da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan... Erdoğan beyefendinin bu ülke için neler yaptığını anlatmaya kalksam; bir gün değil, haftalar sürer. Bana bazen 'yandaş' diyorlar. Ben iki sıfır sildim servetimden ama Sayın Erdoğan'ın karşısında olduğunu söyleyenler, Geziciler, servetlerine iki-üç sıfır koydular. Artık Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının bırakılması lazım. Erdoğan bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş biri, rakamlar bunu gösteriyor. Bu insanlar Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını bıraksınlar, biz de işimize bakalım. 2015'i kaybettik, 2016'yı da kaybetmeyelim. Kesinlikle erken seçim olmalı. Koalisyonların yürümediği çok net; bana bir tane yürüyen koalisyon söyleyin. Recep Tayyip Erdoğan nefretinden dolayı şu an bir kaos yaşıyoruz. Milletin onun yaptığı doğru işlerin farkına varması, Erdoğan nefretinden kurtulması lazım. Kurtulursa son 12-13 senelik istikrarı tekrar yakalayabiliriz. Ülkemiz çıkışta, önünü kesmeye çalışan bazı güçlere yardımcı olmamak lazım. Bu düşmanlıktan kurtulamazsak başarılı olamayız; olamayacağımız da çok net ortada! 

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