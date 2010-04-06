'Milletimizin menfaati dana öndedir'

T24 -

"Milletin menfaati bürokratlardan çok daha öndedir"

Erdoğan: O Benim muhatabım değil

Başbakan Erdoğan, Saraybosna İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Üçlü Danışma Mekanizması çerçevesinde güven arttırıcı önlemlerin görüşüldüğünü belirterek, bunlar arasında Sırbistan Parlamentosu'nun geçtiğimiz hafta kabul ettiği kararın çok önem taşıdığını vurguladı.Buna göre, Sırbistan'ın Srebrenitza'daki olaylarla ilgili özür dilediğini hatırlatan Erdoğan, bu ülkenin ayrıca Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü kabul ettiğini teyit ettiğini ifade etti.''Balkanlar'da toprak bütünlüklerine saygı duyulması ve kabul edilmesi bölgesel barış ve istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgede yaşanan trajedilerin sebep olduğu travmaları aşmak için Bosna-Hersek ve Sırbistan liderlerinin, özellikle de Sırbistan'ın cesaret ve sağduyu sergileyerek böyle bir kararı kabul etmesinin zamanı gelmiştir. Gelinen aşamada bu gelişmeyi ileriye dönük olumlu bir adım olarak addediyor ve sürece katkıda bulunmuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz.Bu gelişmeleri basit, özellikle de siyasi yatırımlar olarak değerlendirip, buradan elde edilecek menfaatler sebebiyle geniş anlamdaki çıkar yaklaşımlarına feda etmemek gerekir. Çünkü bu gelişmeler, geleceği inşa eden barış temellerini kolay atan bir süreç değildir. Şüphesiz ki bunun bedeli vardır, şüphesiz ki bunun riskleri vardır. Eğer bu riskleri göze alamazsak gelecek nesilleri, gelecek kuşakları feda ederiz. Buna biz siyasilerin hakkı yoktur. Bunu özellikle iyi değerlendirmeliyiz. Basit çıkarları bir kenara koyup bu adımı hangi düşüncede olursa olsun, hangi siyasi tabela altında olursa olsun, hep birlikte, eylem birliği içerisinde, yaklaşımı bir ortak akıl ortaya koymak suretiyle sergilemek gerekiyor. İnanıyorum ki bunun adımları atılmıştır, bunun ışıkları artık görülmektedir.''Bosna-Hersek'in önemli bir coğrafi konuma sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası sermayenin bir ülkeye girerken orada güvenlik ve istikrar aradığını ifade etti.''Eğer o ülkede güvenlik varsa küresel sermaye oraya girer. Ama orada güven yoksa, güvenlik yoksa o zaman bu küresel sermaye oralardan kaçar ve oralara girmez. Bunu ben kendi ülkemde yaşadım.Şimdi aynı durumu bizler Bosna-Hersek'de görebiliriz. Bu mümkün. Bunun önünde bir engel görmüyorum. Güven sağlandığında, istikrar sağlandığında ki bu istikrarın en temel taşlarından bir tanesi de şudur, onu da söylüyorum: Burada Cumhurbaşkanlığı Konseyinin kararlı davranması çok önemlidir. O da bürokratik engellerdir. Eğer bürokratik engeller devam edecek olursa küresel sermaye yine buraya girmez. Finans sektörü de girmez. Çünkü kimse parasını gelip batırmak için yatırım yapmaz. Bizde ekonomide bir tabir vardır. Para aynen civa gibidir. Kendisi için uygun yeri nerede bulursa oraya kaçar. Biz Bosna-Hersek'i böyle uygun bir yer olarak görmek istiyoruz. Ben doğrusu ülkemdeki girişimcileri Bosna-Hersek'te yatırım yapmaları için sürekli teşvik ediyorum.''Bosna-Hersek'te Türk girişimcilerin de bulunduğunu hatırlatan Başbakan Erdoğan, bunun yeterli olmadığını daha fazla girişimcinin bulunması gerektiğini dile getirdi. Bunun için güven, istikrarın sağlanması ve bürokratik engellerin ortadan kalkması gerektiğini ifade eden Erdoğan, ''En azından hafifletilmesi lazım. Yeri geldiğinde cumhurbaşkanlarımızın direkt müdahil olmaları lazım. 'Ne yapıyorsun?' demeleri lazım. Yeri geldiğinde silkelemeleri lazım. Çünkü bu ülkenin, bu milletin menfaati o bürokratlardan çok daha öndedir. Bunu böyle görmemiz lazım'' diye konuştu.Bosna-Hersek'in artık denizlere açılma noktasında ulaşım ağları oluşturması gerektiğini anlatan Erdoğan, otoyolların bu noktada önemli olduğuna vurgu yaptı.Başbakan Erdoğan, ''Bana göre tek gidiş, tek geliş yolları biz artık tarihe havale etmeliyiz. Kesinlikle bu tür yatırımlara girmeyelim. Ben bunları israf olarak görüyorum. Gelecekte israf olarak görüyorum. Peki ne yapmamız lazım? En az iki gidiş, iki geliş bölünmüş yollar. Yani halk arasında bizim duble yol dediğimiz yollar yapmak lazım. Bunların gelecek için Bosna-Hersek'te önemli bir kazanım olduğunu göreceğiz. Çünkü biz Bosna-Hersek'i geri kalmış bir ülke olarak değil, gelişmekte olan bir ülke olarak görüyoruz, böyle de görmeliyiz. Bunun adımlarını atmalıyız'' dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın ''Erdoğan giderek Kaddafi ve Chavez'e dönüşüyor'' değerlendirmesiyle ilgili, ''Medya üzerinden değerlendirmesi yapılmaz. Kaldı ki o adam benim muhatabım değil'' dedi.Başbakan Erdoğan, Holiday Inn Oteli'nde basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.Erdoğan, ''Lieberman, TRT Arapça kanalının açılışında yaptığınız konuşmayı eleştirerek, üslubunuzu Kaddafi ve Chavez'e benzetmiş'' sözleri üzerine, ''Medya üzerinden değerlendirmesi yapılmaz. Kaldı ki o adam benim muhatabım değil'' dedi.