'Milletimiz iradesini ortaya koydu'



Recep Tayyip Erdoğan, , "Balkon Konuşması" olarak bilinen teşekkür konuşmasını yapmak üzere Ankara'ya hareketinden önce İstanbul'da seçim sonuçlarını kısaca değerlendirdi.

Erdoğan, Sütlüce'deki seçim koordinasyon merkezinde partililere kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Erdoğan'ın zaman zaman "Türkiye seninle gurur duyuyor" ve tekbir sesleriyle kesilen konuşmasından satırbaşları:

* Şu anda henüz maçın daha uzatma dakikalarını oynuyoruz, bitmiş değil henüz. İnşallah hakem son düdüğü YSK kararıyla açıklayacak ama tribünlerde kararı verir.

* 5 Temmuz’da çıktığımız yolculukta milletimiz bugün iradesini ortaya koydu.

* Hakkınızı helal edin diyorum. Bu can bu tende oldukça bu yolda milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz, vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

* Daha ileri bir demokrasi standartlarını ülkemizde egemen kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

* Çözüm sürecini ülkemizde egemen kılmak için gayretle koşturacağız.

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