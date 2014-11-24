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Millet gazetesi, Bakan Avcı'nın Öğretmenler Günü mesajını ti'ye aldı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı

24 Kasım 2014 09:57

Millet gazetesi, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajını güldüren mesaj olarak yorumladı. Bakan Avcı'nın "Sevgili öğretmenlerim, sizlerin de yakinen müşahade ettiğiniz gibi, şu son yıllarda, eğitim konusunda yüzümüzü güldüren, milletçe hepimizi gururlandıran çok önemli gelişmeler kaydettik” sözleri son dönemde Milli Eğitim'de tartışma konusu olan projelere atıfla ti'ye alındı:

İşte Bakan Avcı'nın gurur tablosu:

- Eğitim sistemi yap-boza dönüştü, kargaşa yaşandı

- SBS kaldırıldı, yerine konulan TEOG öğrenciyi mağdur etti

- Öğrenciler kilometrelerce uzaktaki okullara yerleştirildi

- Bu yıl 330 bin öğretmen adayı atama bekliyor

- Öğretmenlerin yüzde 86’sı borçlu, yüzde 65’i ek iş arıyor. 

- Okul müdürler tasfiye edildi 7 bin müdür görevden alındı...

 

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