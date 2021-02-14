Millet bahçelerine yatırım sürüyor; 73 milyon TL değerindeki sözleşmeler imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet bahçeleri inşaatları, pandemi döneminde hız kesmedi. Yapım işi sözleşmeleri 2021 yılı içinde imzalanan toplam altı millet bahçesi için üç AKP’li belediye 14,4 milyon, TOKİ ise 58,6 milyon TL’yi gözden çıkardı.

AKP’li Hatay Altınözü Belediyesi de millet bahçesi için kolları sıvayan belediyeler arasında yer aldı. İdare, sözleşmesini 2 Şubat’ta imzaladığı, “Altınözü Millet Bahçesi” için 2 milyon 460 bin TL ödedi. İlçedeki millet bahçesinin ikmal inşaatının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

BirGün'den Mustaf M. Bildircin'ın haberine göre, 2014 yılında belediye başkanlığına seçilen ve 31 Mart 2019’da tekrar seçilerek ikinci dönemini yaşayan AKP’li Mustafa Allar başkanı olduğu Gerede Belediyesi de millet bahçesi için harekete geçti. Gerede Belediyesi, Aralık 2020’de ihalesini gerçekleştirdiği, “B Tipi Mesire Alanı (Millet Bahçesi)” işi için 28 Ocak’ta 10 milyon 487 bin TL’lik sözleşmeye imza attı.

AKP’li Malatya Doğanşehir Belediyesi de millet bahçesi yapımı için 19 Ocak 2021’de bir şirket ile el sıkıştı. Doğanşehir Belediyesi’nin millet bahçesi için gözden çıkardığı para ise 1 milyon 478 bin TL oldu.

İlçe belediyelerinin yanı sıra TOKİ de millet bahçeleri için yüklü harcamalar yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı idare, Kütahya Evliya Çelebi Mahallesi’ne yapılacak millet bahçesi için 5 Şubat’ta 39 milyon 961 bin TL’lik anlaşma yaptı. Dar gelirli yurttaşlara ucuz konut sağlamak amacıyla kurulan TOKİ’nin Antalya Cumali ve Merkez mahallerine yapacağı millet bahçeleri inşaatlarının sözleşme bedelinin ise 18 milyon 661 bin TL olduğu bildirildi.