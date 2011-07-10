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Spor

MİLLER VE KAŞ ANTRENMANA KATILDI BAD BLEİBERG (A.A)

10 Temmuz 2011 01:18

-MİLLER VE KAŞ ANTRENMANA KATILDI BAD BLEİBERG (A.A) - 09.07.2011 - Yeni sezona hazırlık çalışmalarını Avusturya'nın Bad Bleiberg bölgesinde sürdüren Bursaspor bugün akşam da ikamet ettiği otelin yakınındaki 3 Laerchen stadında 90 dakika çalıştı.  İzinli olarak ülkesine giden İskoç asıllı Kenny Miller ile İspanya'nın Getafe takımından transfer edilen İbrahim Kaş da bugün kampa gelerek akşam antrenmanına katıldı. Antrenmanda Mller ve İbrahim Kaş bir süre saha kenarında takımdan ayrı çalıştılar.  İbrahim antrenman boyunca saha kenarında düz koşu ve zaman zaman da topla tek başına çalışırken Miller takımın çift kale taktik maçının ikinci yarısında takıma katıldı. Takımın yabancı uyruklu oyuncularından Vederson da dizindeki sakatlık sürdüğü için akşam antrenmanında saha kenarında tek başına çalıştı.   Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip düz koşu ile başladığı antrenmanı üç ayrı gruba ayrılarak dar alanda kısa paslaşma ile sürdürdü.  Antrenmanın ikinci yarısında iki gruba ayrılan oyuncular Ertuğrul Sağlam'ın hakemliğinde çift kale maç yaptılar.  Teknik direktör Sağlam'ın taktik ağırlıklı çalışma sırasında zaman zaman maçı durdurarak oyuncuları uyardığı veya yeni direktifler verdiği gözlendi.  Bu arada Bursaspor'un kamp çerçevesinde, Stau Bükreş ile oynayacağı hazırlık maçının başlangıç saati mahalli saatle 19:30'a alındı. Yeşil-beyazlı ekip yarın sabah erken saatte kamp yerine 7 km. mesafedeki ormanlık bölgede bir saat kadar kros yaparak akşamki maça hazırlanacağı belirtildi. Bursaspor Stau Bükreş ile yarın mahalli saatle 19:30'da ilk hazırlık maçını Villach-Lind stadında oynayacak.   

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