-MİLKA PLANİNÇ ÖLDÜ ZAGREB (A.A) - 07.10.2010 - Yugoslavya'nın parçalanmasından önceki dönemde 1980'lerde başbakanlık yapan, ülkedeki sosyalist yönetim döneminin ilk kadın başbakanı olan Milka Planinç, 86 yaşında öldü. Hırvatistan resmi haber ajansı HINA, Planinç'in aile üyelerine dayanarak, uzun süredir rahatsızlığı bulunan eski başbakanın tedavi altında olduğu Zagreb'teki bir klinikte öldüğünü duyurdu. Yugoslavya Federal Cumhuriyetinin kurucusu ve Devlet Başkanı Josip Broz Tito ile yakın arkadaş olan Planinç, 1982-86 döneminde federal kabinenin başkanlığını yürüttü. Yugoslavya, 1990'ların başında savaşlarla dağıldı.