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Spor

'Milito Inter'e gidebilir'

Geçen ay Inter'in teklifi reddeden Genoa'nın başkanı Enrico Preziosi, yaz aylarında işlerin değişebileceğini söyledi.

20 Şubat 2009 02:00


Geçen ay Inter'in teklifi reddeden Genoa'nın başkanı Enrico Preziosi, yaz aylarında işlerin değişebileceğini söyledi...

Inter başkanı Massimo Moratti, ara transferde Diego Milito'yu Milano'ya getirebilmek için kesenin ağzını açmıştı. Ancak Genoa başkanı, yıldız oyuncuyu 30 milyon Euroluk bir teklifte dahi bırakmayacaklarını söylemişti.

SkySport'a konuşan Preziosi, "Milito harika bir sezon geçiriyor. Açık konuşmak gerekirse, bu kadar çok gol atmasını ben bile beklemiyordum" dedi.

Ocak ayında Inter'in Milito'ya yaptığı büyük bir teklifi reddettiklerini belirten Genoa başkanı, "Onu çok seven taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz" dedi.

Ancak Inter'in oyuncuya olan ilgisinin devam ettiği belirtilirken, Genoa cephesinin de yazın bu transfere olumlu bakabileceği söyleniyor. Başkan Preziosi, "Yazın işler değişebilir. Milito ile yollarımızı ayırmak zorunda kalabiliriz" diyerek bu konuda ipucu vermiş oldu.

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