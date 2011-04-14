Militello Türkiye'ye Fransız değilmiş

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde soruları yanıtlarken “Türkiye’ye Fransızsınız” dediği Fransız parlamenter Muriel Marland-Militello’nunTürklere hiç de uzak olmadığı ortaya çıktı. Ermeni kökenli bir aileden olan ve ailesi tehcir döneminde Türkiye'den kaçan Militello, "Ben bugün hayattaysam o gün annem ve ailesini kurtaran Müslüman Türk arkadaşları sayesinde hayattayım" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Strasbourg'da Türkiye'deki azınlıkların haklarını soran Fransız parlamentere "Siz Türkiye'ye de Fransızmışsınız" demişti. NTV’den Kayhan Kayacan’ın sorularını yanıtlayan Militello şunları söyledi:

'PEK DE KİBAR BULMADIM'

"İlk cümlesinin genelde Fransızlar için pek hoş olmadığını anladım. Öyle görünüyor ki Fransız kalmak Türkçede kötüleyici bir mana taşıyor. O an yanıt veremezdim ama pek de kibar bulmadım. Bu tavrın Avrupa konseyi içinde hekim nezaket kuralları ile pekte bağdaşmadığını söylemeden edemeyeceğim. Bir insanı tanımadan onu hor görmezsiniz herkeste iyi bir yön vardır."

'MADEM BAŞBAKANSINIZ BİLGİ EDİNMELİSİNİZ'

"Sorum aslında Türkiye lehine bir soruydu sadece Türkiye'de dini azınlıklara eşit muamele yapılıp yapılmadığını sordum bana kibarca 'evet' diyebilirdi. Bundan Türkiye onurlanırdı. Sayın Erdoğan ya bilmediğinden ya da kötü niyetle hata işledi. Fransa’nın laiklik politikası sadece kamusal alanda her türlü dini simgenin gösterilmemesini öngörüyor. Bir başbakanın bireyi ilgilendiren inanç özgürlüğü ile dinler için tarafsız olması gereken kamusal alanı birbirine karıştırması beni çok şaşırttı. Madem başbakansınız bir kişiyi yargılamadan önce bilgi edinmelisiniz."

'BUGÜN HAYATTAYSAM TÜRKLER SAYESİNDE HAYATTAYIM'







"Ben anne tarafından Ermeni’yim dedemin adı Seryan efendiydi. Anneannem ve dedem İstanbul Kadıköy’de yaşarlardı. Dedemin bir halı fabrikası vardı, annem ve babam 1915’e kadar İstanbul’da yaşadılar. Annemin adı Madlen’di 1915 yılının bir akşamı arkadaşları kapılarını çalıp tehcir edileceklerini söylemiş ve onları kurtarmışlar kaçmalarını sağlamışlar. Anneannem sadece mücevher kutusunu yanına alıp kaçmış. Ben bugün hayattaysam o gün annem ve ailesini kurtaran Müslüman Türk arkadaşları sayesinde hayattayım. Dedem sadece Türkçe ve Ermenice konuşurdu. Türkiye’den ayrıldıktan sonra dahi Türk olmaktan gurur duyduğunu söylerdi."