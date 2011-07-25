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Dünya

MİLİTANLAR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ASTI KABİL (A.A)

25 Temmuz 2011 02:03

-MİLİTANLAR 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ASTI KABİL (A.A) - 24.07.2011 - Afganistan'da teröristler tarafından 6 gün önce kaçırılan 8 yaşındaki çocuğunun asılarak öldürüldüğü bildirildi. Afganistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, çocuğu kaçıran ve babasından kendilerine bir polis aracı temin etmesini isteyen teröristlerin bu isteklerinin reddedilmesinin ardından 8 yaşındaki çocuğu, cuma günü Helmand vilayetinin Gereş bölgesinde astığı belirtildi. Açıklamada, Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin ''hiçbir din ya da kültür tarafından kabul edilemez olan bu acımasız ve alçakça işlenen cinayeti kınadığı ve reddettiği'' belirtildi. Afganistan'da terör ve suç örgütlerinin sorumlu olduğu kaçırma olaylarının giderek arttığı, çoğu kaçırma olayının da kamuoyundan habersiz, görüşmeler ya da fidye ödenerek çözüldüğü kaydediliyor.

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