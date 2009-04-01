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Milica Daboviç, Galatasaray'a gidiyor

FHM dergisinde çıkan erotik pozlarından sonra Beşiktaş Basketbol takımıyla yolları ayrılan Milica Daboviç, Galatasaray yolunda.

01 Nisan 2009 03:00

FHM dergisinde çıkan erotik pozlarından sonra Beşiktaş Basketbol takımıyla yolları ayrılan Milica Dabovic, Galatasaray yolunda.

Milica Daboviç fotoğrafları - FOTOGALERİ

'Sözleşmeye aykırı bir şey yapmadım'

Gecce.com'un haberine göre, sözleşmesini Beşiktaş haksız yere tek taraflı feshettiği için 30 bin euro tutarındaki tazminatını almak için gerekli başvuruyu yaptıklarını söyleyen seksi basketçi FHM dergisine verdiği çıplak pozların, Beşiktaş'la olan sözleşmesindeki hiçbir maddeye aykırı düşen bir şey olmadığını, sözleşmesine aykırı bir şey yapmadığının altını çizdi.

'Galatasaray'dan teklif aldım'

Basketbol hayatına Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Milica Daboviç, bazı kulüplerden teklif aldığını, bunların arasında Galatasaray'ın da olduğunu açıkladı. Türkiye'yi çok sevdiğini o nedenle ayrılmak istemediğini vurgulayan Milica Daboviç, 'Bir Türk'le evlenmek istiyorum' dedi.

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