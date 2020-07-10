Mili Eğitim Bakanlığı'ndan 'TABİİ' uygulaması: Orta okul öğrencileri her gün 4 dersten 10’ar soru çözebilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine tatilde her gün 4 dersten 10’ar soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp puan toplayabilecekleri uygulama hazırladıklarını duyurdu.

Android ve İOS cihazlardan indirebilecek olan TABİİ isimli uygulama, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşuyor.

Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler, uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

Uygulamayı kullanırken sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

Uygulamanın eğlenceli bir yarışma içeriğine sahip olduğunu belirten Bakan Selçuk, 'Yarı yarıya', 'Bir hak daha ver', 'Süreyi uzat' gibi seçenekler ile motive edici bir puanlama sistemi olacak. TABİİ'de öğrenciler, her doğru cevaptan 6 puan kazanırken her yanlış cevapla 2 puan kaybedecekler. Puan sistemine dayalı olarak çocukların 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye geçen çocuklarımızın sadece kendi sınıflarını değil diğer sınıfları görme imkanları da söz konusu olacak" diye konuştu.