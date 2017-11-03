Miley Cyrus: Hannah Montana psikolojimi bozdu

ABD’deki popüler yarışma Voice’un jüri üyesi olan Miley Cyrus, katıldığı bir televizyon programında erken yaşta ‘Hannah Montana’ gibi bir dizide başrol oynamasının psikolojisini bozduğunu itiraf etti. Geçen dönemlerdeki 'skandal'larına atıfta bulunarak “Sanırım şu anki ‘tuhaf’ hallerimin sebebi Hannah Montana rolü” dedi.

24 yaşındaki şarkıcı; bunun nedenisi ise şöyle açıkladı:

"Dizin setinin ardından turneye çıktığımda özel hayatım, müzisyen kimliğim ve dizideki rolüm arasındaki çizgiler bulanıklaşıyordu"

Cyrus bu durumla nasıl baş ettiği sorusuna "Sanırım şu anda yaşadıklarımın sebebi biraz da bu. Bir yetişkin olarak ruhum aşırı derecede hasar gördü" diye cevap verdi.

Amerikalı şarkıcı geçtğimiz senelerde gündemi oldukça meşgul eden "Wrecking Ball" adlı müzik videosunun, gerçek benliği ile temiz Disney yıldızının birbirinden farklı olduğunu anlatabilmek için yaptığını açıkladı.Aynı zamanda modellik yapan Miley Cyrus, yogaya başladıktan sonra aldığı kararlar için pişmanlık duymadığına dikkat çekerek "Kendi kararlarınızı ne kadar çok severseniz, diğer insanların sizi sevmesi için onlara ihtiyacınız o kadar az oluyor" diye ifade etti.Cyrus tekrar ayağa kalkmak için çok kez yıkılan insanlardan çok şey öğrendiğini ve bununla iyi olduğunu da açıklamalarına ekledi.

Ünlü şarkıcı programda Amerikalıları ‘teyzesine’ benzeterek “Büyüdüğümü görmek istemiyorlar, onların gözünde hep küçük bir çocuğum” dedi. Cyrus sözlerini “İnsanların Hannah Montana’yı bu kadar sevmelerinin nedenini onu gerçekmiş gibi hissetmelir olabilir” diyerek bitirdi.