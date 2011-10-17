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Yaşam

Milenyum çağının "modern" muhtarı ANTALYA (A.A)

17 Ekim 2011 20:08

-Milenyum çağının "modern" muhtarı ANTALYA (A.A) - 17.10.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinde mahalle ile aynı adı taşıyan grup oluşturan Sugözü Mahallesi Muhtarı Yusuf Koca, vatandaşlarla internet ortamında görüşerek, sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor. Alanya'nın Sugözü Mahallesi Muhtarı Yusuf Koca, bir hafta önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, mahalle ile aynı adı taşıyan grup oluşturdu. ''Sugözü Mahallesi'' adlı grup profiline kendi fotoğrafını ekleyen Koca, vatandaşlarla internet ortamında görüşerek mahallelinin sorunları hakkında bilgi edinmeye başladı. Koca'nın oluşturduğu gruba, bir haftada 63 kişi üye oldu. Mahalle sakinlerinin sosyal paylaşım sitesindeki gruba ilgi gösterdiğini aktaran Koca, şunları söyledi: ''Günümüz teknoloji çağı. Bu çağa ayak uydurmak gerekiyor. Bir çok insan, uzun vakitlerini internette geçiriyor. Ben de internet ortamında mahalleyi anlatan ve vatandaşların sorunlarını dinleyebileceğim grup oluşturdum. Mahalleli olumlu tepki verdi. Grubu bir hafta önce oluşturmama rağmen üye sayımız her geçen gün artıyor. Vatandaşlar muhtarlığa gelmeden internet ortamında sorunlarını ve değerlendirmelerini belirtiyor.'' Kurduğu grupta her sabah üye kişilerle iletişim kurduğunu anlatan Koca, ilerleyen günlerde mahallede askerlik yoklaması gelen, evlenen veya ölen kişilerin duyurusunu da internet ortamından yapacağını ifade etti.

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