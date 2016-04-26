Milat, Obama'nın "Esad'ı devirmek hata olur" açıklamasını böyle gördü: O Rus, bu ABD!

Milat gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın "ABD, İngiltere ya da diğer Batılı ülkelerin Suriye'ye kara gücü göndererek Esad rejimini devirmesi hata olurdu" sözlerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Barack Obama'nın fotoğrafını kullanarak "O Rus, bu ABD" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, "Obama’nın, Suriye konusunda Putin’le gizli anlaşma yaptığı iddia edildi" dendi.

Milat gazetesinin bugünkü (26 Nisan 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Esed’in kimyasal gazına susan, PYD’ye silah veren, güvenli bölgeye karşı çıkan, ‘Esed’in gitmesi iyi olmazdı’ diyen Obama’nın, Suriye konusunda Putin’le gizli anlaşma yaptığı iddia edildi.

PYD'ye silah göndermekten vazgeçmeyen, Türkiye'nin güvenli bölge tezini ısrarla reddeden, “Kimyasal kırmızı çizgimdir” deyip Esed kimyasal silah kullanınca yan çizen, PYD'ye destek için Suriye'ye 250 asker gönderen ve önceki gün BBC'ye yaptığı açıklamada “Esed'i devirmek hata olur” diyen ABD Başkanı Obama'nın, Esed'in en büyük destekçisi Rusya ile gizli anlaşma yaptığı öne sürüldü. Milat'a konuşan Ortadoğu Uzmanı Dr. Abdullah Manaz, ABD'nin ve özellikle Pentagon'un kendine özel bir ajandası olduğunu kaydederek “Arap Baharı Projesi, Suriye'de kilitlenince ABD ve İsrail lobisi, Ortadoğu konusunda Rusya ile gizli bir anlaşmaya girdi” diye konuştu. Manaz, ABD'nin PYD'yi Fırat ve Dicle arasında kalıcı bir yerleşim yeri kurmak için kullandığını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın sürpriz Suriye kararına ilişkin haber Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Başbakan Obama önde gelen Batılı liderlerin hazır bulunacağı, Merkel'in önderliğinde yapılacak zirveye katılacak. ABD'li hükümet çevrelerine göre güvenlik konusunun öne çıkacağı toplantıda başta Suriye'deki durum olmak üzere uluslararası gündemin ele alınması bekleniyor. ABD daha önce 50 özel harekat görevlisi muhalifleri eğitmek üzere Suriye'ye yollanmıştı. Obama'nın 20 takviye birlik gönderme kararı ile bu sayının 300'e çıkacak. ABD'li personel cephe yakınlarında faaliyet göstermekle birlikte çatışmalara katılmayarak ana görevi, kuzeydoğuda Sünni Arapları Kürt birlikleriyle birlikte terör örgütü IŞİD'e karşı çatışmalarda eğitmek olacak.

ABD ile Rusya gizli anlaşma yaptı!

Sruiye'deki son gelişmeleri ve ABD Başkanı Obama'nın son açıklamalarını gazetemize değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Dr. Abdullah Manaz, “ABD'nin ve özellikle Pentagon'un kendisine özel bir ajandası var. Arap Baharı Projesi, Suriye'de kilitlenince ABD ve İsrail Lobisi, Ortadoğu konusunda Rusya ile gizli bir anlaşmaya girmişlerdir. 2013 yılı başında netleşen bu gizli anlaşmanın neticesi olarak İŞİD Projesi hayata geçirilmiş ve bu devletler kendi ülkelerindeki Radikal İslamcı grupları buraya toplamak suretiyle tasfiye etmeyi planlamışlardır. İŞİD'in varlığı Esad rejiminin varlığını da meşrulaştırmış ve kalıcı kılmıştır. İran ve Hizbullah, Bahreyn ve Yemen cepheleriyle birlikte Suriye ve Irak'ta bilfiil savaşa sokularak zayıflatılmaya ve hatta gelecekte yok edilmeye çalışılacaktır. Ben bu bölgenin ABD, Rusya ve İsrail arasında Sykes-Picot benzeri bir gizli anlaşmayla paylaşıldığı ihtimalini güçlü görüyorum. Çünkü ABD Kürtleri sürekli silahlandırıp güçlendirirken, Muhaliflerin gelişmiş silahlar edinmesini engellemiş ve savaşı hep düşük yoğunlukta sürdürme yoluna gitmiştir. Şayet muhalifler çok önceden omuzdan atılan gelişmiş uçaksavar silahlarına sahip olsalardı, Rusya ve Esad Rejimi çoktan savaşı kaybetmişti” dedi.

ABD PYD'i petrol için kullanıyor!

PYD'nin ABD askerleri ile operasyon yapmasının ABD ve İsrail'in stratejisi olduğuna dikkat çeken Manaz,“ABD ve İsrail, özet olarak Fırat ve Dicle arasında kalıcı bir yerleşim peşindedir. Bu bölge, gelecek yılların en büyük doğalgaz yataklarının olduğu bölgedir. ABD PYD'yi bu bölgeye hakim olmak için kullanmaktadır. ABD, Rusya ve Esad'ın savaşı kaybetmesini engellemiş ve Rusya'nın çöküşünü de geciktirmiştir. Rusya ekonomik ve askeri olarak aslında çökmüş bir ülkedir ve ABD sayesinde ayakta tutulmaktadır. Rusya fiilen çöküşü ile Türkiye'nin Asya ve Avrupa'nın yeni süper gücü olacağı kesindir. Bölgedeki etkin Kürt Varlığı devletleştirildikten sonra İran'ın parçalanacağı ve iç savaşa sürükleneceği kesindir. ABD bu süreci kontrollü bir şekilde yürütmek istiyor ve Türkiye'nin güç kazanmasını engellemek için elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.

En kazançlı Türkiye olacak!

Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere ve İsrail'in bu planlarından haberdardır. Ne kadar da gayret etseler gelecekte İran ve Rusya parçalanacak ve Azerbaycan üzerinden Türk Dünyası birleşecek ve yeni bir Süper güç doğacaktır şeklinde çarpıcı tespitlerde bulunan Manaz, “Bu süreçte Almanya bir taraftan Rusya ile Ukrayna'yı paylaşıp dost geçinmeye çalışırken, diğer yandan ABD ile ters düşmeyecek şekilde siyasi manevralar yapmaktadır. Almanya'nın Türkiye politikalarına desteği bu yüzden sınırlı kalmaktadır. Türkiye'yi PKK tehdidi ile kendi içine hapsedeceğini düşünenler yanılmıştır ve terör örgütü son 9 aylık süreçte resmi olarak 5 bin bana göre 7 bin civarında militanını kaybetmiştir. Türk Ordusu, son on yılda geliştirdiği stratejik akıllı mühimmatlar ve silahlarla bölgenin en güçlü ordusudur. Rusya'nın eski nükleer kapasitesi dışında Türkiye'den üstün hiçbir yanı yoktur ve Rus Ordusu, eski Sovyet Ordusu değildir. Türkiye'nin iç siyasi atmosferi de son derece sağlamlaşmıştır. Bölgedeki bu güç savaşında, zaman içerisinde tek kazanacak olan Türkiye olacaktır” dedi.

Esed'i devirmek hata olur(!)

Önceki gün BBC'ye konuşan ABD Başkanı Obama, "ABD, İngiltere ya da Batılı ülkelerin Suriye'ye kara birlikleri gönderip Esad rejimini devirmesi hata olur" dedi.