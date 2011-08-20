Milas'taki yangında 30 hektar yandı

T24 - Muğla’nın Milas İlçesi’nde bu sabah çıkan ve rüzgarın da etkesiyle hızla büyüyen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılırken, ilçenin üstünü duman kapladı.











Olukbaşı Köyü Akdağ Mevkiisi’nde, saat 06.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Muğla, Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 4 iş makinesi ve çok sayıda su tankeri ile 160 orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık 80 orman köylüsünün de söndürme çalışmalarına yardımcı olduğu yangın sarp ve kayalık alanda olması sebebiyle ekipler güçlükle müdahale ediyor.



Milas Kaymakamlığı tarafından bölgedeki su tankerleri, vidanjör ve traktörler yangın alanına yönlendirilirken, çıkan yoğun duman Milas’ın üzerini kapladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın yaklaşık 30 hektarlık alanda etkisini sürdürdü. Ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarfetti.





"Kasıtlı olduğunu düşünüyoruz"



Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım, Milas'ta çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, “Yangın iki farklı noktadan aynı anda başladı. Bu nedenle arkadaşlarımız yangında kasıt olduğunu düşünüyor” dedi.

Yangına, 3 uçak, 8 helikopter ile Muğla, Aydın, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Bodrum, Köyceğiz orman işletme müdürlüklerine bağlı arazözlerle müdahale etti. Yaklaşık 200 orman işçisinin de yer aldığı söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da katıldı.





Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım, AA muhabirine, yangının sabah saatlerinde bir dere yatağındaki iki farklı noktadan aynı anda başladığını belirterek, “Arkadaşlarımız bu nedenle yangında bir kasıt olduğunu düşünüyor. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor” dedi.