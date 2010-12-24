-MİLAS'TAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜME 3 TUTUKLAMA MUĞLA (A.A) - 24.12.2010 - Muğla'nın Milas ilçesinde, hastane yakınında ölü bulunan ve kollarında iğne izlerine rastlanan 25 yaşlarındaki kadınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yaklaşık 100 metre mesafedeki otobüs durağında ölü olarak bulunan kadının bir barda çalıştığı belirtilen Emine Aygün (25) olduğu tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, kadının yaşadığı evde, boğuşma izlerine rastladı. Polisin, bu gelişme üzerine başlattığı inceleme kapsamında arandıkları öğrenilen şüpheliler Birol K. (21), Gülizar Ç. (17) ve Semih K. (18) Akkent Polis Karakolu'na gelerek teslim oldu. İfade işlemlerinin ardından , ''Suçluyu kayırma, suçu bildirmeme ve suç delillerini bildirmedikleri'' iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Polis, olayın birinci şüphelisi olduğu iddia edilen M.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde, evde baygın halde buldukları Emine Aygün'ü hastaneye götürmeye çalıştıkları esnada öldüğünü fark ederek, acil servise yakın bir noktaya bıraktıkları ve olayın birinci şüphelisi olduğu iddia edilen M.K. ile Aydın'a gittiklerini söyledikleri öğrenildi. Muğla'nın Milas ilçesinde dün, kollarında iğne izlerine rastlanan 25 yaşlarındaki kadın, hastane yakınında ölü bulunmuş, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.