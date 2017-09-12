Milas'ta Turhan Selçuk Karikatür Yarışması ödülleri verildi

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde dünyaca ünlü karikatürist Turhan Selçuk anısına bu yıl 7\'ncisi düzenlenen Karikatür Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

7\'nci Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Milas Belediyesi tarafından Çöllüoğlu Hanı\'nda düzenlenen ödül törenine Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir, Milas Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat, Milas Hava Meydan Komutanı Hava Sistem Albay Cenk Erataç, Yarbay Emel Demiryakan, Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Milas Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Günlük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, merhum Turhan Selçuk\'un eşi Ruhan Selçuk ile yarışmacılar katıldı. Yarışmanın birincilik ödülünü kazanan Bobisa Tudorovic, ikincilik ödülü sahibi Oleskiy Kustovsky, özel ödül sahipleri Saadet Demir Yalçın ve Murteza Albayrak da törende hazır bulundu.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ödül törenine katılanlara ve yarışmanın jüri üyeleri Kamil Masaracı, İzel Rozental ve Ruhan Selçuk\'a teşekkür etti. Yarışmaya 51 ülkeden 435 çizerin 1500 karikatür ile katıldığını belirten Tokat, yarışmanın uluslararası karikatür yarışmaları arasında Aydın Doğan Karikatür Yarışması\'nın ardından ikinci sırada bulunduğunu söyledi. Karikatür sanatına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Tokat, Hacıaili Ağa Konağı içerisinde açılan Karikatürlü Ev\'de düzenlenen kurslar ile yeni karikatüristler yetiştirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde yarışmada birinci olan Bobisa Tudorovic\'e ödülü Garnizon Komutanı Hava Sistem Albay Cenk Erataç, Oleskiy Kustovsky\'e ikincilik ödülü Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü Murteza Albayrak\'a Kamil Masaracı, Bayan Yanı Dergisi Özel Ödülü Saadet Demir Yalçın\'a Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Koçi ve Leman Dergisi Özel Ödülü Oleskiy Kustovsky\'e Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş tarafından takdim edildi. Ödül töreni karikatür sergisinin gezilmesinin ardından müzik dinletisi ve kokteyl ile sona erdi.



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