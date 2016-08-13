Milas'ta trafik kazalarını protesto eden halk, yolu 4 saat boyunca kapattı!

Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 30 yaşında bir kadının yaşamını yitirdiği trafik kazasından sonra toplanan bir grup vatandaş, Milas-Söke karayolunu yaklaşık 4 saat boyunca çift taraflı ulaşıma kapattı.

Hürriyet'in haberine göre, Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi'nde sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Eraslan (30), sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 BH 735 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Eraslan, burada yaşamını yitirdi.

Trafik kazasının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, Milas-Söke karayolu 35. kilometresini çift taraflı olarak ulaşıma kapadı. Burada toplananlar, karayoluna alternatif olacak mahalle içinden geçen yolları da araçlarıyla kapatarak, geçişe izin vermedi.

Aynı yerde daha önce de ölümlü kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar, yol ile ilgili sıkıntılarını iletmek üzere Muğla Valisi Amir Çiçek'in bölgeye gelmesini istedi. Eylem nedeniyle yolun her iki tarafında yaklaşık 20 kilometre araç kuyruğu oluştu. Araçlarında mahsur kalan kişiler de eyleme destek verdi.

Kaymakam Gürel ile cep telefonuyla görüştürdü

Milas Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk da bölgeye gelerek, vatandaşları yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Çalmuk, cep telefonuyla aradığı Milas Kaymakamı Fuat Gürel'i, eylemlerini sürdüren vatandaşlarla görüştürdü.

Görüşmeyi yapan kişi, daha sonra toplanan kalabalığa Gürel'in, yolda kamulaştırma çalışmasının dün itibarıyla çözüldüğünü, bugün asfaltlama çalışmasının yapıldığını, yarın da kavşağın yapılacağını söylediğini aktardı.

İzinli olan Milas Kaymakamı Gürel'e vekalet eden Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan da bölgeye gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Gödekmerdan, Muğla Valisi Amir Çiçek'in bir toplantıda olduğu için gelemediğini belirterek, kavşak sorununun yarın itibarıyla kesin olarak çözüleceğini bildirdi.

Bölgede bulunan Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, araç kuyruğunun kilometrelerce uzunlukta olduğunu belirtti. Levent, alternatif olarak kullanılan yolun da, ölen kişinin akrabaları tarafından kapatıldığını belirtti. Levent, bir saati aşkın süredir devam eden bekleyişin tepkilere neden olduğunu kaydetti.