-MİLAS'TA MAKİLİK ALANDA YANGIN MUĞLA (A.A) - 12.07.2011 - Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevlerin bölgedeki evlere ulaşmasını önleme amacıyla büyük çaba sarf ediyor. Alınan bilgiye göre, Burgaz Mahallesi'ndeki Çaltılık mevkinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri, evlerdeki su hortumları ve kovalarla yaptı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için vatandaşlar itfaiye ve orman yangını söndürme ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye kısa süre sonra ulaşan Milas Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme işçileri, alevlerin çevredeki evlere ulaşmasını önlemek için gayret gösteriyor. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 10 arozöz, 100 yangın söndürme işçisi, çok sayıda vatandaş ile Milas Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale ediyor.