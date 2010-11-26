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MİLAS'TA HORTUM DEHŞETİ MUĞLA (A.A)

26 Kasım 2010 15:03

-MİLAS'TA HORTUM DEHŞETİ MUĞLA (A.A) - 26.11.2010 - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çallı köyünde meydana gelen hortumda ilk tespitlere göre 8 ev zarar gördü. 200'den fazla çam fidanını kökünden söken hortum, zeytinlik alanlarda hasara neden oldu. Milas Kaymakamı Bahattin Atçı, Çallı köyünde meydana gelen hortumun maddi hasara neden olduğunu belirterek, ''İlk tespitlere göre hortum 200'den fazla çam fidanını kökünden sökmüş ve köydeki zeytinlik alanlara zarar vermiş. Evlerde hasar var. Hortum evlerin çatılarını uçurmuş. 8 evde zarar olduğu bilgisi ulaştı'' dedi. Atçı, hortumun köyün elektrik ve telefon direklerine de zarar verdiğine işaret ederek, ''Köyde elektrikler kesik ve telefon imkanı yok. Bazı hayvanlarında uçan çatılar nedeniyle yaralandığı bilgi ulaştı. Köydeki hortum hasarı çok büyük, ekiplerimiz hasar tespit çalışmasına başladı'' diye konuştu. Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın da, hortumun bölgedeki çam fidanlarına zarar verdiğini anlatarak, ''Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmasına başladılar. Hortumun köydede hasara neden olduğu bilgisi ulaştı ama zararın boyutunu tam olarak bilemiyoruz'' dedi. Bu arada Milas İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinde de köyde zarar tespit çalışmasına başladığı bildirildi.

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