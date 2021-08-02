Milas'taki yangın sürüyor; Belediye Başkanı Tokat: Uçaklar devreye sokulmadığı sürece iş burada zor

Muğla’nın Bodrum ve Milas'ta dün başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, Çökertme ve Mazı'da felaketi yaşatıyor. Yangına müdahale devam ederken açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı, Muhammet Tokat, son durumu açıkladı. Tokat, "Şu anda çok şiddetli bir rüzgarla karşı karşıyayız. Biraz önce Çökertme'nin içine kadar girme imkanım oldu. Yangın bastırdığı için geri döndük. Rüzgar çok şiddetli olduğu için yangın daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Orman ekipleri, itfaiye erleri ve yurttaşların yangına karşı mücadelesinin sürdüğünü aktaran Tokat, "Şu anda Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok kötü bir tablo var şuan" diye konuştu. Mahalle ve köylerdeki evlerini terk etmemek isteyen yurttaşlar olduğunu aktaran Tokat, bu yurttaşları ikna etmeye çalıştıklarını da aktardı.

"Yiyecek ve içecek noktasında bariz bir ihtiyacımız yok ama daha fazla söndürme aracına, suya ihtiyacımız var. Hava müdahalesi sabah olunca yapılabilir. Etkin bir hava müdahalesinin olması gerekiyor. Şimdiye kadarkiler çok yetersiz. Şuanda tam karşımda çok parlayan alevleri görüyorum. Rüzgarın şiddetiyle artıyor" diyen Başkan Tokat, Yeniköy Termik Santrali'ne yakın bir noktada olduklarını ifade etti. Tokat, "Ancak rüzgar termik santralin ters yönünde esiyor. Biraz olsun tehlikeyi bertaraf etmemizi sağlayabilir. Uçaklar devreye sokulmadığı sürece iş burada zor" şeklinde konuştu.

Aras: Bir an önce çıkalım buradan

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"Ağaçları koruyamıyoruz"

Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.