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Milas'ta orman yangını

08 Ağustos 2020 18:21

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde bir zeytinlikten yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı. 4 yangın söndürme helikopterinin havadan ve çok sayıda arazöz ile orman işçisinin karadan müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Yangının, kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

 
 

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