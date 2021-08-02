Milas Belediye Başkanı Tokat: Şimdi Çökertme ile Türkevleri arasında kritik bir noktadayız; hava desteği sağlanmalı yoksa istikamet Termik santral!

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yangının termik santral ve siteler bölgesine ilerlediğini duyurdu. Tokat, yarın sabah havadan destek yapılması gerektiğini söyledi.

En başından beri yangın bölgesinde olayın ciddiyetini videolarla paylaşan Milas Belediye Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Çökertme ile Türkevleri arasındaki siteler bölgesindeyiz. Maalesef hava müdahalesi yapmadığımız için şu anda yangın siteleri tehdit eder bir hale geldi. Yangının olduğu yerler ile sitelerin arasında kalın bir hat oluşturmaya çalışıyoruz. İş makineleri burada çalışıyorlar. Bütün arazözler itfaiye araçları hepsi burada konuşlandırıldı. Burası kritik bir nokta. Eğer biz bu yangını siteleri koruyacak şekilde kurtaramazsak rüzgarın etkisiyle bu yangını kaçırmak durumunda kalabiliriz. İşte o zaman Termik Santral'le yüz yüze kalacağız demektir. Durum artık çok ciddi. Siteleri aştığı takdirde işimiz çok daha zor"