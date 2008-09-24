Milano’da devlerin zamanı

Missoni ve Byblos podyuma canlı renkler serpiştirdi, D&G denizci teması ve optik desenlerle geldi, Blumarine çiçek modasını sürdürdü; Armani, Ferre, Moschino arka arkaya podyumun tozunu attı. 2009 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sergilendiği Milano Moda Haftası her gününde renkli ve hareketli görüntüler sunuyor. Modeller birbirinden farklı yazlık elbiseler içinde boy gösterirken, pek çoğunun belindeki kalın kemerler ortak. Yumuşak ve akıcı kumaşların öne çıktığı modellerde ipek ağırlığı hissediliyor.