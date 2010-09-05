-MİLANO'DA CAMİ TARTIŞMASI ROMA (A.A) - 05.09.2010 - Milano'daki cami tartışması sürerken Milano Başpiskoposu Kardinal Dionigi Tettamanzi, "Milano'nun cami ihtiyacı karşılanmalıdır. Kent yetkilileri herkese din özgürlüğü sağlamalıdır. Hukuk çerçevesinde Müslümanların da dinlerini yaşamaları mümkün olmalıdır" dedi. Tettamanzi, kendisine yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "Müslümanların teravih namazı için tiyatro çadırı gibi yerleri kiralamak zorunda kalmalarının ibadethane sorununun sürdüğünün göstergesi olduğuna" işaret ederek, "Cami meselesi, siyasiler tarafından genelde hep polemik konusu haline getiriliyor. Sorunun çözümü ertelendikçe, gerilim de giderek tırmanıyor. Bu soruna acilen bir çözüm üretilmelidir" dedi. İçişleri Bakanı Roberto Maroni ise Kardinal Tettamanzi'nin bu sözlerini kendisine soru olarak yönelten gazetecilere, "Ben cami yaptırma görevlisi değilim, bakanım" karşılığını verdi. Maroni, Cernobbio'da yaptığı değerlendirmede, Milano'da Jenner Caddesinde mescit olarak kullanılan İslam Kültür Merkezi'nde cemaatin kaldırımlara taşması nedeniyle cuma, teravih ve bayram namazı kılınmasının yasaklanması konusunda "Jenner camii denilen yere müdahalemiz, tümüyle kamu düzeniyle alakalı bir meseledir" dedi.