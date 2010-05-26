Milano'da bir papaz tutuklandı

T24- İtalya'nın Milano kentinde 73 yaşındaki bir papaz, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.



İtalyan Ansa ajansının haberine göre, Milano polisi tarafından dün gece tutuklanan Lodi piskoposluğu papazı Domenico Pezzini, bir çocuğa 13 yaşından 16 yaşına dek cinsel şiddet tatbik etmekle suçlanıyor.

Papazın evinde yapılan aramada, polis çocuk pornosu ele geçirdi.



Papaz Pezzini, 80'li yıllarda eşcinsellik konusunu ve Hristiyanlıkla bağlantılarını inceleyen eşcinsel inananların sözcülüğünü yapmasıyla tanınmıştı.